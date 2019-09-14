На остров Русский и полуостров Песчаный высадится медицинский десант

Напомним, ранее врио вице-губернатора – директор департамента здравоохранения Приморья Виктор Фисенко подчеркивал, что передвижная диагностическая лаборатория будет задействована не только во Владивостоке, но и будет курсировать по тем территориям, где охват диспансеризацией населения остается низким.