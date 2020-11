Росздравнадзор выслушает жалобы всех желающих

Бесплатные консультации проведут в Приморье во Всемирный день безопасности пациентов

Бесплатные консультации проведут в Приморье во Всемирный день безопасности пациентов День открытых дверей, посвященный Всемирному дню безопасности пациентов, пройдет в Приморье во вторник, 17 сентября. Организатором просветительной акции в крае выступает территориальное управление Росздравнадзора при поддержке департамента здравоохранения Приморья. Как сообщила руководитель теруправления Росздравнадзора Наталья Двуреченская, специалисты ведомства проведут открытые тематические консультации по лекарственной безопасности, безопасности использования медицинских изделий, а также безопасности осуществления медицинской деятельности. День открытых дверей состоится 17 сентября с 10.00 до 12.00 по адресу: Владивосток, улица Модовцева, 3, кабинеты 905, 909, 911 (территориальное управление Росздравнадзора) К участию в мероприятии приглашаются медицинские и фармацевтические работники, пациенты, их родственники, представители различных организаций, представляющих интересы пациентов. Отметим, что Всемирный день безопасности пациентов утвержден Всемирной ассамблеей здравоохранения 25 мая 2019 года. В этом году ключевой лозунг – «Культура безопасности – ответственность каждого». Вниманию участников! День открытых дверей состоится 17 сентября с 10.00 до 12.00 по адресу: Владивосток, улица Модовцева, 3, кабинеты 905, 909, 911 (территориальное управление Росздравнадзора). Кадр из телесериала "Интерны", ТНТ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

