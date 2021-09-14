«Направление» на Лесозаводск станет дорогой уже к концу года

Чтобы привести дорожное хозяйство Лесозаводска в порядок, из бюджета Приморского края дополнительно выделены 132 миллиона рублей. Об этом сообщил глава региона на встрече с жителями городского округа.

«Ситуация с дорогами здесь непростая, и мы находим возможности, в первую очередь, финансовые, чтобы изменить ее к лучшему», — заявил Олег Кожемяко. Одной из самых волнующих проблем для представителей трудовых коллективов Лесозаводского ГО оказалось состояние дорог и мостов. Местные жители сообщили, что что в ужасном состоянии находятся не только второстепенные, но и центральные дороги муниципалитета. По словам Олега Кожемяко, на улучшение ситуации с дорожным хозяйством, Лесозаводск получил из краевого бюджета дополнительные 132 миллиона рублей. Этой суммы должно быть достаточно, чтобы провести срочный ремонт максимально сложных участков. Восемь километров дороги Горные Ключи — Лесозаводск будут отремонтированы «картами», все необходимые бумаги уже подписаны. Подрядчик вызвался завршить работы к концу декабря. Еще 8 километров ямочного ремонта пройдут на участке дороги к селу Иннокентьевка. «Гравийку» к селу Донское приведут в порядок. Продолжается ремонт 30 километров внутригородских дорог. Отдельно Олег Кожемяко акцентировал на необходимости создания в Лесозаводске филиала Примавтодора. «Здесь нужно серьезное дорожное подразделение. Объемы работ большие, их нужно выполнять быстро, не тратить время на поиск подрядчиков. Соответствующее поручение краевой минтранс получит», — подчеркнул глава региона. Мост на въезде в Лесозаводск — муниципальная собственность. Краевые специалисты помогут составить проектно-сметную документацию и тогда местная администрация приступит к ремонту этого участка дороги Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы.

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