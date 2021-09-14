«Направление» на Лесозаводск станет дорогой уже к концу года

«Направление» на Лесозаводск станет дорогой уже к концу года
«Направление» на Лесозаводск станет дорогой уже к концу года
Сегодня, 14:10ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Чтобы привести дорожное хозяйство Лесозаводска в порядок, из бюджета Приморского края дополнительно выделены 132 миллиона рублей. Об этом сообщил глава региона на встрече с жителями городского округа.

«Ситуация с дорогами здесь непростая, и мы находим возможности, в первую очередь, финансовые, чтобы изменить ее к лучшему», — заявил Олег Кожемяко.

Одной из самых волнующих проблем для представителей трудовых коллективов Лесозаводского ГО оказалось состояние дорог и мостов. Местные жители сообщили, что что в ужасном состоянии находятся не только второстепенные, но и центральные дороги муниципалитета.

По словам Олега Кожемяко, на улучшение ситуации с дорожным хозяйством, Лесозаводск получил из краевого бюджета дополнительные 132 миллиона рублей. Этой суммы должно быть достаточно, чтобы провести срочный ремонт максимально сложных участков.

Восемь километров дороги Горные Ключи — Лесозаводск будут отремонтированы «картами», все необходимые бумаги уже подписаны. Подрядчик вызвался завршить работы к концу декабря. Еще 8 километров ямочного ремонта пройдут на участке дороги к селу Иннокентьевка. «Гравийку» к селу Донское приведут в порядок.

Продолжается ремонт 30 километров внутригородских дорог.

Отдельно Олег Кожемяко акцентировал на необходимости создания в Лесозаводске филиала Примавтодора.

«Здесь нужно серьезное дорожное подразделение. Объемы работ большие, их нужно выполнять быстро, не тратить время на поиск подрядчиков. Соответствующее поручение краевой минтранс получит», — подчеркнул глава региона.

Мост на въезде в Лесозаводск — муниципальная собственность. Краевые специалисты помогут составить проектно-сметную документацию и тогда местная администрация приступит к ремонту этого участка дороги

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
бюджетдорогиремонтПриморьеОлег Кожемяко
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы