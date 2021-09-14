«Со дна морского» — особый указательный столб может появиться в столице Дальнего Востока

«Со дна морского» — особый указательный столб может появиться в столице Дальнего Востока
«Со дна морского» — особый указательный столб может появиться в столице Дальнего Востока
Сегодня, 10:14ОбществоФото: pxhere.com
Создатель Арки Цесаревича (Николаевских триумфальных ворот) в столице Дальнего Востока намерен установить во Владивостоке особый тематический арт-объект. Столб, выполненный в морской тематике, будет сообщать гостям и жителям города расстояние до городов-побратимов.

Почетный строитель России Александр Субботин рассказал «Альянс HELP» о своей идее.

«Я давно вынашиваю идею столба, заросшего, как морской риф с обитателями. Сейчас есть наброски: круглая плита в основании, на ней морские звезды, крабы и так далее, – а на табличках указано расстояние до городов-побратимов», — поделился планами гендиректор компании ООО «Дальстройбизнес II».

Александр Субботин напомнил, что в его «портфолио» есть и символические конструкции, вписанные в облик столицы Дальнего Востока.

«Например, Орден Победы на Партизанском проспекте. Тогда пришел Николаев [глава администрации Владивостока в 2004-2008 гг – прим. Ред.] и спросил, что можно быстро сделать, чтобы завоевать авторитет у горожан. Я предложил эту идею, полностью выполнил проект, договорился по стоимости и так далее – на реализацию ушел всего месяц. А если ехать во Владивосток через фабрику Зарю, на развилке стоит герб города Владивостока, установленный на наклонной металлической конструкции – это тоже моя работа», — разъяснил строитель.

Однако реализовать идею со столбом не удается уже несколько лет. Пока не нашлось спонсора, который согласился бы помочь в изготовлении и установке интересного туристического арт-объекта, но оптимизма никто не теряет.

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