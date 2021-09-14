Спортивное и благоустроенное Береговое

После предыдущего визита главы города рабочие восстановили в селе пешеходный мост и проезд по улице Овражной. «Примавтодор» наладил регулярное грейдирование основной дороги. Решается вопрос и с работой участкового - теперь сотрудник полиции будет приезжать сюда один раз в неделю. Его помощнику вскоре выделят жильё в Береговом — тогда представитель полиции будет следить за порядком постоянно.