Спортивное и благоустроенное Береговое

Сейчас уже восстановлено уличное освещение, проведен необходимый ремонт на детской площадке, которую два года назад благоустроили по программе «1000 дворов».
Кроме того, жители Берегового просили решить вопрос по качеству работы местного участкового и привести в порядок местные дороги. Как центральные, так и внутриквартальные.
После предыдущего визита главы города рабочие восстановили в селе пешеходный мост и проезд по улице Овражной. «Примавтодор» наладил регулярное грейдирование основной дороги. Решается вопрос и с работой участкового - теперь сотрудник полиции будет приезжать сюда один раз в неделю. Его помощнику вскоре выделят жильё в Береговом — тогда представитель полиции будет следить за порядком постоянно.
На территории школы № 49 планируется благоустроить спортивную площадку и организовать на ней поле для игры в волейбол и баскетбол. Константин Шестаков и представитель федерации школьного спорта, с которым достигнута договоренность о сотрудничестве, посетили территорию образовательного учреждения вместе.
Село Береговое расположено на полуострове Песчаный, на противоположном от краевой столицы берегу Амурского залива, но входит в состав Фрунзенского района Владивостока. В нем проживает более 400 человек.