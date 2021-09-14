«Тропы Арсеньева» станут игрой для школьников

«Тропы Арсеньева» станут игрой для школьников
«Тропы Арсеньева» станут игрой для школьников
Сегодня, 15:52ОбществоФото: Наталья Баранова / Золотой Рог
Грядущий в 2022 году 150-летний юбилей знаменитого путешественника, исследователя Уссурийского края и писателя Владимира Арсеньева стал для одной из приморских НКО поводом для создания любопытного проекта - настольной обучающей игры для подростков по мотивам арсеньевских экспедиций.
Арсеньев Владимир Клавдиевич
Фото:сайта музея Арсеньева

Идею и план её воплощения оценили в Фонде президентских грантов, выделив на реализацию проекта около 500 тысяч рублей.

Заявку на президентский грант в первом конкурсе 2021 года подало некоммерческое партнёрство «Туристское объединение международной интеграции «Окно в Евразию»». По плану, разработанная игра и сопутствующие мероприятия призваны сформировать у подростков подробное представление об исследовательской деятельности великого путешественника, чьё имя носит один из городов Приморья, главный краевой аэропорт, краеведческий музей и улицы во многих населённых пунктах.

При подготовке проекта его авторы опросили около 90 девятиклассников и выяснили, что имя Владимира Арсеньева известно 62,7% из них. Однако лишь 43% школьников смогли сказать, чем именно он занимался, и только 21% сформулировали это достаточно точно. При этом подавляющее большинство опрошенных подростков подтвердили интерес к истории и географии родного края.

— Школьники мало знают об Арсеньеве, и мы задумались о том, что нужно предложить им интересную форму знакомства с его деятельностью. Ведь в школьной программе на это отводится всего один час. В рамках проекта мы провели обучение команды из полутора десятков волонтёров, которые в процессе игры доступно для ребят расскажут об исследовательской, научной и писательской работе Арсеньева. Настольная игра, которую мы разработали, сейчас находится в печати. Тираж будет небольшим, 100 штук – и мы весь его раздадим в школы края, чтобы учителя могли предлагать детям постигать историю в игровой форме, — рассказал «Золотому Рогу» участник команды проекта Сергей Алексеев.

Игра должна быть готова уже к концу сентября. Чтобы оценить её полезный эффект, авторы проекта «Тропы Арсеньева» намерены провести исследование остаточных знаний и настроений её участников. Игрой предполагается охватить не менее 600 школьников. Через 2 месяца после проведения игр в школах будут организованы социологические исследования в форме интервью с отдельными учениками. Также волонтёры проекта проведут 20 мастер-классов для методических работников и преподавателей географии детских учреждений, участвовавших в проекте, чтобы педагоги самостоятельно могли дальше использовать полученную технологию.

Сюжеты:
Общая ответственностьПриморье
ВладивостокобразованиеДальний ВостокдетиобучениешкольникимузейВладимир Арсеньев
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