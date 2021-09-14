В Приморье ищут лучших преподавателей финансовой грамотности

В министерстве сообщили, что в уроки финансовой грамотности уже начали внедрять в приморских школах для учеников 1-9 класса. Этот предмет — уже новый федеральный стандарт начального и основного общего образования. По задумке, конкурс должен стать стимулом для учителей в поисках новых и эффективных педагогических практик и наработок для интересной подачи материала.
«Многие современные дети наравне со взрослыми самостоятельно покупают товары, пользуются пластиковыми картами и мобильными приложениями. Поэтому это особенно актуально. Работа проводится в рамках программы “Повышение финансовой грамотности в Приморском крае на 2021-2023 годы”. Мы хотим, чтобы учителя делились своим успешным опытом, который впоследствии можно будет тиражировать в образовательных учреждениях», рассказали специалисты.
Елена Бабийчук, куратор проекта, руководитель экспертно-аналитического центра Приморского краевого института развития образования, участвовать в конкурсе могут не только преподаватели стандартных общеобразовательных школ, но и коррекционных.
«Это очень важная часть работы, которая позволит детям с ограниченными возможностями смелее вступать во взрослую жизнь», — подчеркнула Елена Бабийчук.
Итоги конкурса станут известны уже в октябре. Для победителей приготовлены полезные призы.
Уточнить подробности можно по телефону: 8 (950) 281-35-74
Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.