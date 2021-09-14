Во Владивостоке обещают концерт, выставку, призы и дегустацию блюд

Во Владивостоке обещают концерт, выставку, призы и дегустацию блюд
Во Владивостоке обещают концерт, выставку, призы и дегустацию блюд
Сегодня, 16:45ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В столице Приморья пройдет фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы». Он состоится в субботу, 18 сентября, с 12 до 15 часов на набережной Спортивной гавани (амфитеатр, нижняя площадка), уточнили в пресс-службе мэрии.

Для участников и гостей предусмотрена большая концертно-развлекательная программа с участием творческих, вокальных и хореографических коллективов и исполнителей, в том числе представителей национальных общественных объединений Владивостока.

Традиционно, будет работать выставка блюд национальных кухонь народов мира. Организаторы обещают дегустацию — тогда у гостей фестиваля будет возможность не только увидеть, но и попробовать на вкус, чем они отличаются.

Также, предусмотрены выставка работ народных умельцев, спортивные игры и состязания с поощрительными призами. Будет устроена фотозона.

Сюжеты:
Приморье
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