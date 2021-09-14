Во Владивостоке обещают концерт, выставку, призы и дегустацию блюд

Для участников и гостей предусмотрена большая концертно-развлекательная программа с участием творческих, вокальных и хореографических коллективов и исполнителей, в том числе представителей национальных общественных объединений Владивостока.
Традиционно, будет работать выставка блюд национальных кухонь народов мира. Организаторы обещают дегустацию — тогда у гостей фестиваля будет возможность не только увидеть, но и попробовать на вкус, чем они отличаются.
Также, предусмотрены выставка работ народных умельцев, спортивные игры и состязания с поощрительными призами. Будет устроена фотозона.