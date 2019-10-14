Россиян лишат пособия по уходу за ребенком до полутора лет

Сейчас по закону выплата пособия не прекращается, если его получатель, находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день. Деньги продолжают поступать даже в том случае, если мать, отец или опекун фактически работают полный день. Все дело в том, что действующее законодательство никак не регламентирует количество часов, проведенных на работе сотрудником, который официально находится в декретном отпуске. Это показатель устанавливается лично между работником и работодателем. То есть на практике руководство формально может сократить своему сотруднику рабочий день на час, что обеспечит ему право на пособие.