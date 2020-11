В Приморье предлагают зарплату врачам, самую низкую в ДФО

Врачи стали лидерами рейтинга дефицитных специалистов на Дальнем Востоке

Врачи стали лидерами рейтинга дефицитных специалистов на Дальнем Востоке Эксперты HeadHunter проанализировали вакансии и резюме, размещенные на hh.ru в этом году, чтобы выяснить, какие специалисты на рынке труда в ДФО самые дефицитные. Оказалось, что самыми востребованными специалистами в регионе стали врачи: на каждого соискателя данной профессии сегодня приходится примерно два предложения на рынке труда. «Врачи стали лидерами рейтинга дефицитных специалистов во многих регионах РФ, что не удивительно: кроме того, что они постоянно требовались в муниципальные больницы, в последние годы открылось огромное количество медицинских центров, и им тоже нужны специалисты. В результате сегодня ситуация в стране и в ДФО в том числе, при которой уж кто и сможет найти себе работу быстро и без проблем- это врачи», - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО. Кроме сравнения количества вакансий и резюме, аналитики hh.ru проанализировали зарплаты, которые работодатели предлагают врачам в регионе. Оказалось, что самые высокие зарплаты предлагали в этом году в Амурской области, 70 000 рублей составило среднее предложение для врачей в данном регионе. Минимальное среднее вознаграждение составило 50 000 руб. «Во всех регионах ДФО среднее вознаграждение у врачей выше, чем среднее предложение по региону. О чем это говорит? О том, что дефицит данных специалистов способствует росту зарплат, именно таким образом работодатели пытаются привлечь к себе кандидатов», - добавляет Елана Таращук. Регион Средняя зарплата для врачей Средняя зарплата по региону Приморский край 50 000 49 000 Хабаровский край 60 000 47 600 Амурская область 70 000 54 000 Магаданская область 62 500 59 000 Еврейская АО 52 000 51 000 Сахалинская область 60 000 54 000 Камчатский край 60 000 52 500 Чукотский АО 50 000 79 000 Республика Саха (Якутия) 61 000 62 500 Республика Бурятия 50 500 37 300 Досье "Дальневосточного капитала" HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 40 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 619 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. Журнал "Дальневосточный капитал".

