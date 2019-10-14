В Приморье предлагают зарплату врачам, самую низкую в ДФО

В Приморье предлагают зарплату врачам, самую низкую в ДФО

14 октября 2019, 17:44
Общество
Врачи стали лидерами рейтинга дефицитных специалистов на Дальнем Востоке

Врачи стали лидерами рейтинга дефицитных специалистов на Дальнем Востоке

Эксперты HeadHunter проанализировали вакансии и резюме, размещенные на hh.ru в этом году, чтобы выяснить, какие специалисты на рынке труда в ДФО самые дефицитные.

Оказалось, что самыми востребованными специалистами в регионе стали врачи: на каждого соискателя данной профессии сегодня приходится примерно два предложения на рынке труда.

«Врачи стали лидерами рейтинга дефицитных специалистов во многих регионах РФ, что не удивительно: кроме того, что они постоянно требовались в муниципальные больницы, в последние годы открылось огромное количество медицинских центров, и им тоже нужны специалисты. В результате сегодня ситуация в стране и в ДФО в том числе, при которой уж кто и сможет найти себе работу быстро и без проблем- это врачи», - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО.

Кроме сравнения количества вакансий и резюме, аналитики hh.ru проанализировали зарплаты, которые работодатели предлагают врачам в регионе. Оказалось, что самые высокие зарплаты предлагали в этом году в Амурской области, 70 000 рублей составило среднее предложение для врачей в данном регионе. Минимальное среднее вознаграждение составило 50 000 руб.

«Во всех регионах ДФО среднее вознаграждение у врачей выше, чем среднее предложение по региону. О чем это говорит? О том, что дефицит данных специалистов способствует росту зарплат, именно таким образом работодатели пытаются привлечь к себе кандидатов», - добавляет Елана Таращук.

Регион

Средняя зарплата для врачей

Средняя зарплата по региону

Приморский край

50 000

49 000

Хабаровский край

60 000

47 600

Амурская область

70 000

54 000

Магаданская область

62 500

59 000

Еврейская АО

52 000

51 000

Сахалинская область

60 000

54 000

Камчатский край

60 000

52 500

Чукотский АО

50 000

79 000

Республика Саха (Якутия)

61 000

62 500

Республика Бурятия

50 500

37 300

Досье "Дальневосточного капитала"

HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 40 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 619 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Stories:
Кадровый вопросПриморье
вакансии нефтегазкадрыВрачивакансииврачизарплата врачей
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы