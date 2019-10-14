В Приморье предлагают зарплату врачам, самую низкую в ДФО

«Врачи стали лидерами рейтинга дефицитных специалистов во многих регионах РФ, что не удивительно: кроме того, что они постоянно требовались в муниципальные больницы, в последние годы открылось огромное количество медицинских центров, и им тоже нужны специалисты. В результате сегодня ситуация в стране и в ДФО в том числе, при которой уж кто и сможет найти себе работу быстро и без проблем- это врачи», - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО.