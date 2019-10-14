В какую колонию меня отправят и сколько я буду находиться в пути, неизвестно. Смогут ли во время этапирования меня посещать адвокаты, смогу ли я отправлять письма и получать их, смогу ли позвонить тоже неизвестно. Как неизвестно и то, возможно ли каким-то образом во время этапирования получать информацию о детях, семье, родных и о происходящих процессах с моим делом. В общем, впереди много неизвестного. Но одно известно наверняка – я продолжу бороться и доказывать свою невиновность.