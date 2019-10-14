"Я продолжу бороться и доказывать свою невиновность"

"Я продолжу бороться и доказывать свою невиновность"

14 октября 2019, 13:19
Общество
Экс-мэр Владивостока сообщил о том, что он не намерен сдаваться

Экс-мэр Владивостока сообщил о том, что он не намерен сдаваться

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв разместил в соцсетях пост, в котором поведал о ситуации, в которой он находится после того, как Мосгорсуд поддержал более чем жестокое решение суда первой инстанции. Напомним, что лично экс-мэру назначено наказание в 15 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей.

«После оглашения решения апелляционной инстанции Мосгорсуда прошла неделя. Я нахожусь там же, в СИЗО «Матросская Тишина», и жду принятое судом решение в документальной форме. В течение 10 дней с момента его получения меня должны этапировать.

В какую колонию меня отправят и сколько я буду находиться в пути, неизвестно. Смогут ли во время этапирования меня посещать адвокаты, смогу ли я отправлять письма и получать их, смогу ли позвонить тоже неизвестно. Как неизвестно и то, возможно ли каким-то образом во время этапирования получать информацию о детях, семье, родных и о происходящих процессах с моим делом. В общем, впереди много неизвестного. Но одно известно наверняка – я продолжу бороться и доказывать свою невиновность.

Я считаю, что за прошедшие 40 месяцев мучений и издевательств над нами и на предварительном и судебном следствиях, и на заседании в Мосгорсуде, мы убедительно доказали всю абсурдность и нелепость предъявленных нам обвинений.

Мы открыто излагали свои доводы, и каждый из вас мог и может с ними ознакомиться на моем сайте https://igor-pushkarev.com/.

Желаю всем быть свободными». Фото РИА VladNews.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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