Доказательство оплаты услуг ЖКХ храните в бумажном виде

Вовремя оплатить коммунальные квитанции — недостаточно. Важно сохранить чеки или квитанции с отметками об оплате на положенный по закону срок — 3 года. Иначе вы рискуете оказаться в ситуации, когда ваша управляющая компания предъявит вам иск или требование оплатить то, за что вы уже платили.

Об этом рассказал агентству «Прайм» генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко. Действительно, управляющая компания может ошибаться. Кроме того, она может смениться. — Представьте ситуацию, что это произошло не совсем добровольно, и старая УК, например, не передала данные по платежам, или в не в полном объеме. В этом случае вы будете должны новой компании, — подчеркивает он. Хранить квитанции нужно даже чуть больше трех лет, так как иск от управляющей компании может прийти в самый последний момент. И если вы выбросили квитанции ровно по истечении трех лет, то в суд вы пойдете без доказательств. Итогом может стать повторная оплата всех квитанций, предупреждает эксперт. Что касается электронных платежей — казалось бы, вы оплатили квитанцию через электронные платежи, и хранить ничего не надо. Но представьте ситуацию, что ваш банк заблокировал ваш счет, и в момент, когда управляющая компания подаст на вас в суд, у вас не будет к нему доступа. По словам Минко, это часто происходит как раз с крупнейшими банками, а у маленьких банков могут, например, отозвать лицензию. — Так что, все платежи через электронные системы также надо подтверждать сохраненными или распечатанными чеками, — подытожил эксперт.

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