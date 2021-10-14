Доказательство оплаты услуг ЖКХ храните в бумажном виде

Об этом рассказал агентству «Прайм» генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.
Действительно, управляющая компания может ошибаться. Кроме того, она может смениться.
— Представьте ситуацию, что это произошло не совсем добровольно, и старая УК, например, не передала данные по платежам, или в не в полном объеме. В этом случае вы будете должны новой компании, — подчеркивает он.
Хранить квитанции нужно даже чуть больше трех лет, так как иск от управляющей компании может прийти в самый последний момент. И если вы выбросили квитанции ровно по истечении трех лет, то в суд вы пойдете без доказательств. Итогом может стать повторная оплата всех квитанций, предупреждает эксперт.
Что касается электронных платежей — казалось бы, вы оплатили квитанцию через электронные платежи, и хранить ничего не надо. Но представьте ситуацию, что ваш банк заблокировал ваш счет, и в момент, когда управляющая компания подаст на вас в суд, у вас не будет к нему доступа. По словам Минко, это часто происходит как раз с крупнейшими банками, а у маленьких банков могут, например, отозвать лицензию.
— Так что, все платежи через электронные системы также надо подтверждать сохраненными или распечатанными чеками, — подытожил эксперт.