Семиклассники выиграли экскурсию в мэрию

Ученики 7 «Б» класса владивостокской школы № 13 стали победителями городского интернет-конкурса поздравлений к Дню учителя, который в Приморье, как и по всей стране, отпраздновали 5 октября. Ребята записали видеоролик на английском языке, адресовав его своей учительнице иностранного языка Инне Кононенко.

В конкурсе приняли участие десятки учеников из разных школ, но именно ролик семиклассников 13-й школы набрал наибольшее количество просмотров и лайков в социальной сети «Инстаграм», покорив сердца жюри конкурса. Итоги были объявлены на торжественном собрании лучших педагогов приморской столицы в День учителя. «7 «Б» класс МБОУ «СОШ N13» от всей души поздравляет с Днём учителя нашу Инну Валентиновну, вышедшую на пенсию в прошлом году. Мы вас любим, помним, ценим и благодарим за подаренные знания!», - говорится в подписи к коллективной работе школьников. Победителей и их учительницу поздравил первый замглавы города Сергей Дмитриенко. Он объявил, что призом ребятам станет экскурсия в мэрию - школьников проведут по этажам и кабинетам, где принимаются важные для жизни города решения. - Ролик получился прекрасный! Мои ребята вообще частенько делают такие творческие работы и по случаю других праздников, - рассказала педагог Инна Кононенко. - Мы с ними всегда беседовали о праздниках на английском, ученики очень продвинутые и буквально бурлят идеями. Фотографии с каждого праздника многие собирают, а потом к подходящему поводу делают слайд-шоу. Стоит отметить, что в Приморье проходит немало конкурсов и мероприятий, повышающих престиж учительской профессии. Педагоги ежегодно участвуют в муниципальных и региональных этапах всероссийского конкурса «Учитель года», в конкурсе «Молодой специалист года». В 2019 году учителя из Владивостока представили свой проект «Форум молодых педагогов ДФО. «Тихоокеанская Россия. Перезагрузка»» на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» - и выиграли грант на его реализацию в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей. Авторы проекта Максим Кильчевский и Лилит Арутюнян стали директорами двух владивостокских школ и применяют в организации работы учреждений прогрессивные технологии.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter