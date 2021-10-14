В День учителя — ключи от квартир

В самом начале поздравления с Днём учителя приняли ветераны педагогики - председатель городского совета ветеранов педагогического труда Людмила Милованова и Марина Константиновна Емельянова - учительница географии, долгое время работавшая в гимназии №1. Её день рождения совпадает с профессиональным праздником, и в этом году педагогу-ветерану исполнилось 93 года. Медаль «За безупречный труд» от главы города Константина Шестакова получил также 90-летний учитель школы № 60 Гарольд Григорьевич Кузнецов - легендарная личность, подполковник в отставке, принимавший участие в параде Победы 1945 года. После службы в армии бывший военный пошёл преподавать начальную военную подготовку, а затем и ОБЖ в школу. Его учительский стаж составляет уже более 43 лет.