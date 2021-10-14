В День учителя — ключи от квартир

В самом начале поздравления с Днём учителя приняли ветераны педагогики - председатель городского совета ветеранов педагогического труда Людмила Милованова и Марина Константиновна Емельянова - учительница географии, долгое время работавшая в гимназии №1. Её день рождения совпадает с профессиональным праздником, и в этом году педагогу-ветерану исполнилось 93 года. Медаль «За безупречный труд» от главы города Константина Шестакова получил также 90-летний учитель школы № 60 Гарольд Григорьевич Кузнецов - легендарная личность, подполковник в отставке, принимавший участие в параде Победы 1945 года. После службы в армии бывший военный пошёл преподавать начальную военную подготовку, а затем и ОБЖ в школу. Его учительский стаж составляет уже более 43 лет.
В своём поздравлении, обращённом к участникам торжественного собрания, глава Владивостока Константин Шестаков подчеркнул: главное в работе педагога - привить ученикам тягу к познанию и стремление постоянно узнавать что-то новое. Мэр с теплотой вспомнил своих учителей и пожелал нынешним молодым педагогам совершенствоваться в профессии, беря пример с ветеранов.
Важной частью праздничного собрания стало вручение ключей от новых квартир пяти педагогам, ставшим участниками краевой программы «Арендное жильё». Эта программа адресована работникам социальной сферы и помогает учителям и врачам решить жилищный вопрос с привлечением бюджетных средств. Квартиры на льготных условиях аренды получили директор школы № 17 Лилит Арутюнян, учитель английского и немецкого языка школы № 25 Евгений Джибладзе, учитель физики и информатики школы № 33 Василий Глушков, учитель начальных классов школы № 7 Виктория Кузьмина и учитель китайского языка школы № 76 Анна Пирожок.
Кроме того, восемь учителей были награждены почётными грамотами и премиями от администрации города, а 25 педагогов получили благодарственные письма и букеты. Учителей и педагогов дошкольного образования поздравили первый заместитель главы администрации Сергей Дмитриенко и председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы Владивостока Людмила Таран, которая поделилась воспоминаниями о собственном педагогическом опыте - ведь начинала свою карьеру она именно с работы учителем.
Чествования учителей и награждения чередовались художественными номерами, которые приготовили к празднику известные детские коллективы городского Дворца Детского Творчества - ансамбль «Плясунья», танцоры ансамбля «Улыбка» и хор.
Завершилось торжественное собрание церемонией посвящения в профессию молодых педагогов Владивостока. В этом году более сотни учителей приступили к работе в школах города. Все они зачитали клятву на верность профессии, в которой были такие слова:
«Вступая в профессиональное педагогическое сообщество, заверяю, что делаю это, исходя из личного свободного выбора. Перед лицом своих коллег, осознавая всю меру персональной ответственности, принимаю на себя следующие обязательства: продолжать учиться всю жизнь, пробуждать чувство любознательности у своих учеников. Клянусь полностью использовать свой потенциал, быть честным, ответственным, упорным в достижении поставленных целей, придерживаться норм профессиональной культуры и этики».