Эксперты включили Владивосток в десятку крупных городов, где реже всего дают взятки

76% участников исследования сказали, что денег за последнее время не платили никому

Финансовый университет при правительстве России включил Читу в десятку городов с населением более 250 тысяч человек, где жителям реже всего приходилось давать взятки в 2019 году, сообщили ИА «Чита.Ру» 13 ноября в пресс-службе университета. «76% участников исследования сказали, что денег за последнее время не платили никому. Больше всего тех, кто за последний год не давал взяток, оказалось в Севастополе, Барнауле, Владивостоке, Иркутске, Кемерове, Чите, Томске, Хабаровске, Тюмени и Ярославле», — говорится в сообщении. Авторы исследования уточнили, что у жителей крупных городов спрашивали по телефону, приходилось ли им давать взятки врачам, учителям, полиции, работникам системы ЖКХ или другим служащим. Соцопрос проходил в два этапа: весной и летом 2019 года. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

