Эксперты включили Владивосток в десятку крупных городов, где реже всего дают взятки

«76% участников исследования сказали, что денег за последнее время не платили никому. Больше всего тех, кто за последний год не давал взяток, оказалось в Севастополе, Барнауле, Владивостоке, Иркутске, Кемерове, Чите, Томске, Хабаровске, Тюмени и Ярославле», — говорится в сообщении.