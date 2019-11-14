Эксперты включили Владивосток в десятку крупных городов, где реже всего дают взятки

Эксперты включили Владивосток в десятку крупных городов, где реже всего дают взятки

14 ноября 2019, 11:32
Общество
76% участников исследования сказали, что денег за последнее время не платили никому

Финансовый университет при правительстве России включил Читу в десятку городов с населением более 250 тысяч человек, где жителям реже всего приходилось давать взятки в 2019 году, сообщили ИА «Чита.Ру» 13 ноября в пресс-службе университета.

«76% участников исследования сказали, что денег за последнее время не платили никому. Больше всего тех, кто за последний год не давал взяток, оказалось в Севастополе, Барнауле, Владивостоке, Иркутске, Кемерове, Чите, Томске, Хабаровске, Тюмени и Ярославле», — говорится в сообщении.

Авторы исследования уточнили, что у жителей крупных городов спрашивали по телефону, приходилось ли им давать взятки врачам, учителям, полиции, работникам системы ЖКХ или другим служащим. Соцопрос проходил в два этапа: весной и летом 2019 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Stories:
ИтогиВладивосток
взяткаУлюкаев взяткаВладивостокВладивосток СПГВладивосток-СПГЯкутия - Хабаровск - ВладивостокСахалин-Хабаровск-ВладивостокЦентр научных исследований, проектирования геологии ископаемого сырьявзяткиопросисследования
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы