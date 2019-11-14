Во Владивостоке сегодня проходит день открытых дверей в рамках борьбы с раком шейки матки

14 ноября 2019 г. На базе женской консультации Родильного дома №3 г. Владивосток пройдет День открытых дверей в рамках борьбы с раком шейки матки. Пациенткам расскажут о причинах возникновения онкологии, будут озвучены методы лечения заболевания, женщины смогут задать интересующих их вопросы специалистам, а также пройти исследования методом жидкостной цитологии на современном оборудовании со скидкой в 20%. Хотим отметить, что таких аппаратов на территории РФ всего 10 ед., один из них на Дальнем Востоке и находится он в родильном доме №3.