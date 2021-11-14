Путин поздравил финалистов конкурса «Большая перемена»

Такие успехи, уверен, непременно будут, а опыт, который даёт участие в «Большой перемене», послужит для них твёрдой опорой. Благодаря этому опыту теперь вы точно знаете, что нужно для того, чтобы осуществить свои мечты, свои самые смелые идеи: это вера в себя, желание всегда двигаться вперёд, получать новые знания, задавать для себя самую высокую планку. И конечно, это крепкая, надёжная команда единомышленников.