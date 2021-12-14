Парк имени Сергея Лазо во Владивостоке подвергнут масштабной реконструкции

В 2022 году в приморской столице продолжат создавать новые общественные пространства. Одно из них – парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо на Санаторной.

Он был открыт в 1941 году и сегодня нуждается в масштабной реконструкции. Это подтвердило прошедшее в этом году онлайн-голосование; в итоге благоустройство парка поддержали почти 8 тысяч горожан. В пресс-службе администрации города сообщили, что Дирекция общественных пространств, которая и будет заниматься реконструкцией территории, запустила опрос горожан о развитии парка имени Сергея Лазо - https://city.чего-хочет-город.рф/park-lazo. В ходе опроса горожане смогут приложить старые фотографии, сделанные в парке. Также можно прикрепить картинки, которые проиллюстрируют пожелания, каким должен быть парк Лазо. Также сейчас жители Владивостока могут пройти опрос по благоустройству сквера в районе остановки общественного транспорта «Некрасовская» по ссылке https://city.чего-хочет-город.рф/skver-nekrasovskij. Кроме того, горожанам предстоит обсудить благоустройство сквера с китёнком на Русской, 46 и сквера Первой маёвки в районе Калинина, 28-38. Анкеты по этим территориям будут опубликованы в ближайшее время. Все опросы продлятся до 31 января.

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