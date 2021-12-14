Парк имени Сергея Лазо во Владивостоке подвергнут масштабной реконструкции

Парк имени Сергея Лазо во Владивостоке подвергнут масштабной реконструкции
Парк имени Сергея Лазо во Владивостоке подвергнут масштабной реконструкции
Сегодня, 11:45ОбществоФото: фото www.vlc.ru/Дирекция общественных пространств
В 2022 году в приморской столице продолжат создавать новые общественные пространства. Одно из них – парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо на Санаторной.

Он был открыт в 1941 году и сегодня нуждается в масштабной реконструкции. Это подтвердило прошедшее в этом году онлайн-голосование; в итоге благоустройство парка поддержали почти 8 тысяч горожан.

В пресс-службе администрации города сообщили, что Дирекция общественных пространств, которая и будет заниматься реконструкцией территории, запустила опрос горожан о развитии парка имени Сергея Лазо - https://city.чего-хочет-город.рф/park-lazo.

В ходе опроса горожане смогут приложить старые фотографии, сделанные в парке. Также можно прикрепить картинки, которые проиллюстрируют пожелания, каким должен быть парк Лазо.

Также сейчас жители Владивостока могут пройти опрос по благоустройству сквера в районе остановки общественного транспорта «Некрасовская» по ссылке https://city.чего-хочет-город.рф/skver-nekrasovskij.

Кроме того, горожанам предстоит обсудить благоустройство сквера с китёнком на Русской, 46 и сквера Первой маёвки в районе Калинина, 28-38. Анкеты по этим территориям будут опубликованы в ближайшее время.

Все опросы продлятся до 31 января.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Владивостокблагоустройство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы