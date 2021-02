Губернатор Приморья призвал не подвергать людей опасности

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рекомендовал руководителям территорий оценить обстановку на местах и при необходимости отменить занятия в школах, а также скорректировать продолжительность рабочего дня на предприятиях, чтобы не допустить сильных заторов в часы-пик.

В регионе продолжаются осадки и метель, территории переведены в режим повышенной готовности. Главам муниципальных образований поручено организовать на местах оперативные штабы и контролировать ход работ по очистке дорог, устранению возможных аварий на электросетях, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе правительства края. «Если есть такая необходимость, стоит отменить занятия в школах, предупредить сотрудников о более раннем окончании рабочего дня — сделать так, чтобы не создавать пробок, уменьшить аварийность на дорогах и не подвергать людей опасности. Также необходимо уделить особое внимание очистке дорог. Каждый муниципалитет — в основном, Хасанский район, Владивосток, Артем, Шкотовский район, Большой Камень и Находка — приведите в готовность всю технику. Она должна оперативно выйти на уборку снега, покрывать полотно незамерзающими реагентами, чтобы граждане испытывали как можно меньше неудобств», — подчеркнул губернатор Приморья. Также глава региона поручил провести работу с компаниями, обслуживающими энергосети.

