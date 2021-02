Портал «Госуслуги» ждет масштабное обновление

В России вскоре появится мобильное приложение для Госуслуг по самым разным темам. До конца марта 2021 года на новую платформу будет переведено 20 востребованных услуг, а до конца года — более 100. Уже в апреле на Госуслугах появится голосовой помощник.

Пользователи смогут заполнять формы, отвечая на вопросы. К лету изменятся личный кабинет пользователя и основная страница портала. К слову, несмотря на обширные новшества, новые Госуслуги будут отвечать современным требованиям кибербезопасности, и, соответственно, объем запросов для обработки будет расширен. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, перед запуском мобильного приложения идет тестирование ряда тематических приложений для решения самых востребованных у пользователей вопросов. Речь идет о таких мобильных приложениях, как «Здоровье», «Дом» и «Авто». Например, приложение «Дом» предусмотрит голосование собственников жилья, чат между жильцами и управляющей компанией, подачу обращений и жалоб на качество выполняемых работ. Приложение для предоставления госуслуг «Авто» будет доступно в августе 2021 года. С его помощью пользователи смогут оформить европротокол онлайн, загрузить в электронном виде документы на автомобиль, а также использовать другие необходимые функции. Дмитрий Чернышенко заверил, что переход на новый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей, услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи. На портале Госуслуги 1,5 миллиона приморцев имеют профили. В данном случае Минцифры России учитывает граждан с 14 летнего возраста. Только в 2020 году в Приморском крае к сервису присоединились более 360 тыс. новых пользователей. Уже сегодня наши земляки через Госуслуги узнают свою налоговую задолженность, штрафы ГИБДД и оплачивают их онлайн. Госуслуги также позволяют выяснить состояние пенсионного счета (тем, кто когда-то решил передать накопительную часть пенсии в управление). И, конечно же, Госуслуги позволяют получить справку о несудимости. Как заметил министр цифрового развития и связи Приморского края Константин Волошин, в прошлом году наиболее востребованной в Госуслугах для приморцев оказалась запись на прием к врачу, ею воспользовались 1,8 млн раз. Услуги по информированию относительно государственной социальной помощи получили 88845 раз. Кроме того, через Госуслуги приморцы 72239 раз записались на прием в структурные подразделения МВД России, получили справки о наличии (отсутствии судимости) 35 тыс. раз. Приморцы также активно регистрировали свои автомобили через Госуслуги — 64338 раз (данные Ситуационного центра Минцифры России). По информации Отделения ПФР по Приморскому краю, из 35 тыс. заявлений по вопросам пенсионного обеспечения граждан (назначения, перерасчета, выплаты пенсии и др.) 25,5 тыс. заявлений было подано приморцами именно через системы Госуслуг.

