Приморские синоптики рассказали, когда начнется потепление

Снежный циклон застрял на территории края до середины недели.

Как сообщает пресс-служба Примгидромета, первую половину наступившей недели погодные условия Приморья будет определять глубокий циклон, который с Японского моря переместится на юг Сахалина и, заполняясь, будет кружить здесь вплоть до середины недели. Первые два дня на большей части территории будет сохраняться снег и метель, сопровождаемые сильным ветром. На дорогах образуется снежный накат и заносы. Ночью в пределах -15…-22 °C, на побережье -6…-14 °C. Днем -5…-13 °C, на северо-востоке до -17 °C. В середине недели снегопады начнут ослабевать, небольшой снег сохранится только местами. Минимальные температуры в на большей части территории почти не изменятся, но в горных районах при прояснениях столбики термометров опустятся до -28 °C. Дневные температуры начнут постепенно повышаться, -3…-10 °C, на юге -2…+4 °C. Во Владивостоке в первый рабочий день разыгралась пурга: снег, метель, сильный ветер. В дальнейшем существенных осадков не ожидается. До середины недели минимальная температура -12…-15 °C, максимальная -8…-12 °C, ветер сильный. Во второй половине недели ветер начнет ослабевать, температурный фон повысится. Ночные температуры -8…-11 °C, дневные -1…-5 °C. Кроме того, по данным Приморского УГМС в крае 16–17 февраля ожидается сильный снег. На побережье ветер до 30 м/с, местами метель, опасная высота волн до 5 м. Спасатели просят соблюдать требования безопасности. Тел. экстренных служб: 101, 112.

