Из-за снегопада во Владивостоке запрещено движение большегрузов

По словам заместителя руководителя городского управления дорог Ильи Литвиненко, уборка снега ведётся во всех районах города, не только на центральных улицах.
На это время открыто движение по трассе Седанка — Патрокл открыто — его к утру приостанавливало ГИБДД. Спуск по улице Капитана Шефнера перекрыт ещё с 23 часов понедельника. всё ещё ограничено.
На маршрутах Владивостока работает 529 автобусов, 7 трамваев и 7 троллейбусов. Их движение замедлено из-за образовавшихся на трассах гололедицы, снежного наката и заносов, машины с трудом одолевают подъёмы.
Под запретом передвижение большегрузных автомобилей по городу. Также автомобилистов просят воздержаться от поездок во время непогоды, чтобы не создавать пробок и не мешать работе снегоуборочной технике.
По прогнозам синоптиков, снегопад во Владивостоке прекратится только к четвергу. Он будет сопровождаться сильным ветром, местами метель. На дорогах возможно образование гололедицы.
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства владивостокцев просят сообщать в ЕДДС по телефону 2222-333.