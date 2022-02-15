В городах Приморья вводят режим повышенной готовности из-за бродячих стай

В городах Приморья вводят режим повышенной готовности из-за бродячих стай
В городах Приморья вводят режим повышенной готовности из-за бродячих стай
Сегодня, 17:37ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Приморье главы муниципальных образований рассказали, как на их территории организована работа по регулированию численности безнадзорных животных.

В начале февраля были приняты поправки в краевое законодательство, призванные упорядочить работу приютов для таких животных. Организацией такой работы занимаются муниципалитеты.

В администрации Владивостока рассказали, что в городе введён режим повышенной готовности, за прошедшую неделю в краевом центре удалось отловить 25 бродячих собак. В то же время поступили сообщения о 180 таких животных. В ближайшее время показатели планируется увеличить до 50 отловленных бродячих собак еженедельно.

По словам мэра Владивостока Константина Шестакова, заключён первый контракт на отлов, содержание и чипирование с краевой общественной организацией «Четыре лапы». Специалисты которой сами отлавливают, стерилизуют и содержат животных.

В Уссурийске, по данным главы города Евгения Коржа, за неделю отловили 106 бродячих собак. 87 уже стерилизованы.

По информации главы Тернейского округа Сергея Наумкина, на вверенной ему территории также действует режим повышенной готовности. В настоящее время отловлены 19 бродячих собак.

Отметим, о бродячих стаях горожане могут сообщить по специально созданному для этих целей чат-боту в социальной сети Telegram. Разработка принадлежит Центру управления регионом Приморского края и позволяет оперативно собирать, анализировать подобные обращения и передавать их в работу муниципалитетам. Выгрузка полученной информации и рассылка ее уполномоченным сотрудникам проводится каждый час.

Чат-бот в настоящее время работает в тестовом режиме на территории Владивостока, Артёма, Находки и Партизанска. Механика использования программы очень проста. Нужно зайти в Telegram, написать в поисковой строке «Отлов безнадзорных животных», выбрать в открывшемся окне населённый пункт и написать свое обращение, адрес и контактный телефон для связи.

По информации пресс-службы края, за неделю в чат-бот поступило 526 обращений, большая часть из них — 283 — из Владивостока. В настоящее время чат-бот стал каналом связи ещё и с волонтерами Приморья, которые готовы помогать в отлове бездомных животных. Добровольцы оставляют свои данные и рассказывают, чем могут помочь в проводимой работе.

Напомним, ранее в Приморье были приняты поправки в краевое законодательство, подразумевающие введение обязательной маркировки домашних собак и создание единой базы промаркированных животных, а также значительно увеличивающие нормативы стоимости услуг по отлову, транспортировке, вакцинации и кастрации животных, у которых нет владельцев.

Сюжеты:
Приморье
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Приморьебродячие животные
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