«Храбрую книгу» передали маленьким пациентам во Владивостоке

«Храбрая книга» — издание, ставшее частью проекта фонда «Сохрани жизнь» «Сказки на здоровье». Это уже второе издание. Первое — уже нашло своих адресатов. И именно на презентации первой «Храброй книги» партия «Единая Россия» передала сертификат на оплату второго тиража. Специально для него были написаны новые сказки. Главная их цель — помочь детям, проходящим длительное и трудное лечение, отвлечься от больничной реальности, отметил член Регионального политсовета «Единой России», ректор Тихоокеанского медицинского университета Валентин Шуматов.