«Храбрую книгу» передали маленьким пациентам во Владивостоке

Милый мишка на обложке и уже знакомое название — «Храбрая книга» — второй том уникального приморского издания увидел в свет. Первые 250 экземпляров издания передали в краевой детский онкогематологический центр единороссы. Еще 750 экземпляров «Храброй книги» передаст в дар детям из других детских медучреждений края типография «ЛИТ», издавшая сказки.
Теперь пациенты онкогематологического центра будут читать новые сказки, которые написаны специально для них. Как отметила руководитель центра Людмила Минкина, добрые сказки могут облегчить процесс лечения.
Яркие, искренние иллюстрации — их создали непрофессиональные художники. Специально для «Храброй книги» рисовали ученики школ края и юные пациенты краевого онкогематологического центра. В книге собраны авторские сказки приморского писателя Александра Киктенко. Все истории написаны специально для детей, проходящих длительное лечение.
Как отметила на церемонии вручения книг руководитель краевого детского онкогематологического центра ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» Людмила Минкина, добрые сказки могут облегчить процесс лечения.
«Книга для детей — это всегда большой праздник, потому что в ней добро и тепло», — говорит детский гематолог.
«Храбрая книга» — издание, ставшее частью проекта фонда «Сохрани жизнь» «Сказки на здоровье». Это уже второе издание. Первое — уже нашло своих адресатов. И именно на презентации первой «Храброй книги» партия «Единая Россия» передала сертификат на оплату второго тиража. Специально для него были написаны новые сказки. Главная их цель — помочь детям, проходящим длительное и трудное лечение, отвлечься от больничной реальности, отметил член Регионального политсовета «Единой России», ректор Тихоокеанского медицинского университета Валентин Шуматов.
«Время течет в больнице очень медленно, сложно и для детей, и для родителей, которые с ними рядом «, — отметил медик.
Напомним, «Сохрани жизнь» работает в Приморье с 2009 года при краевом детском онкогематологическом центре. Фонд оказывает поддержку в оплате перелетов на лечение в клиники центра России, аренду квартир и многое другое.
«Наша главная задача — сделать так, чтобы семьи, столкнувшиеся с онкологией, не чувствовали себя одинокими. Вся работа фонда идет в тесном контакте с врачами-онкологами», — говорит президент фонда Яна Байгот.