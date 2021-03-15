В Приморском океанариуме затеяли ремонт

В Приморском океанариуме затеяли ремонт

Сегодня, 14:59ОбществоФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Ремонтные работы будут идти ближайший месяц
Экскурсионный маршрут пришлось подкорректировать

Как сообщили в пресс-службе Приморского океанариума «Золотому Рогу», ремонтные работы в экспозиции «Российское водное пространство» на ближайший месяц внесут коррективы в маршрут прохождения экспозиции.

Для удобства гостей разработаны два новых маршрута — для основного потока посетителей и для маломобильных граждан. Отметим, что изменения коснутся только логистики, несмотря на временное изменение экскурсионного маршрута посетители ничего не пропустят и увидят все экспозиции Приморского океанариума.

Администраторы и смотрители ответят на все вопросы гостей и помогут им ориентироваться в главном корпусе океанариума.

Сюжеты:
Приморье
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