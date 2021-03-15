В Приморском океанариуме затеяли ремонт

Для удобства гостей разработаны два новых маршрута — для основного потока посетителей и для маломобильных граждан. Отметим, что изменения коснутся только логистики, несмотря на временное изменение экскурсионного маршрута посетители ничего не пропустят и увидят все экспозиции Приморского океанариума.