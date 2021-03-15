В выходные в Приморье прошли два соревнования по игре го

В субботу и воскресенье спортсмены федерации го Приморского края провели два игровых турнира, в том числе XVII Кубок генерального консула Японии — турнир впервые за 17 лет прошёл в онлайн-формате, в нём приняли участие 40 человек.

Фото: Пресс-служба Чемпионата по игре Го «Очень насыщенные получились у нас выходные. В первый день мы провели турнир на Кубок Японского консула. Но в категории до 9 лет развернулась настолько серьезная борьба, что судейская команда решила провести между тремя финалистами плей-офф, который запланировали на следующий день. Для этого финалисты собрались в офисе федерации, и сыграли круговой турнир, который с двумя победами выиграл Олег Колодкин», — рассказал вице-президент федерации го Приморского края Алексей Хованец. Олег Колодкин занял первое место среди мальчиков до девяти лет, второе место у Даниила Кривоносова, третье — Михаил Беляков. Среди мужчин первое место занял Сергей Серебренников, второе — Александр Олейник, третье — Григорий Харченко. В соревнованиях среди женщин золото взяла Ирина Выговская. У девушек в возрастной категории 16-19 лет победу одержала Яна Цикора. У девушек 12-15 лет первое место у спортсменки из Магадана Вероники Устюжиной, а второе — у Александры Бабиной. В возрастной категории 9-11 у мальчиков лет золото взял Артур Корниецкий, серебро у Дмитрия Радченко и бронза у Григория Николаева. Также в выходные у детской сборной по го Приморского края состоялось командное первенство России — соревнования прошли в онлайн-формате. Ребята собрались в одном помещении, в котором велась видеозапись игровых сессий. «Наш состав был по факту до девяти лет, а играли против двенадцатилетних. Мы изначально понимали, что шансы не очень высокие, но для ребят это ценный опыт игры в официальном, серьёзном онлайн-турнире с видеозаписью и регламентом», — сказал Алексей Хованец. Сейчас сборная Приморья готовится к турниру в ДВФО — он состоится 27–28 марта. С 3 по 9 июня во Владивостоке состоится чемпионат мира по го и Всемирный фестиваль Genius Extreme. Кроме игр, на площадке фестиваля жителей и гостей приморской столицы ждут мастер-классы по го, научные лекции, показательные выступления от представителей экстремальных видов спорта.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter