«Своё решение я согласовала с губернатором» - сенатор Людмила Талабаева выставила свою кандидатуру на праймериз в Приморье

В предстоящем праймериз «Единой России», на котором будет произведен отбор кандидатов на выборы 2021 года примет участие Сенатор Людмила Талабаева. Сегодня она подала документы в исполнительный комитет партии.

Людмила Талабаева подчеркнула, что выбрала для себя 23 округ, в который в основном входят северные районы края, из-за того, что хорошо знакома с этой территорией, людьми, которые тут живут, и проблемами, которые их волнуют. Свое участие в праймериз она тщательно продумала и уже готова приступить к большому объему работы. Подавать документы политик поехала сразу же после перелета из Москвы, где она принимала участие в заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. «Меня поддержали жители северных территорий. С губернатором согласовала, так как мне важно, как он воспринимает законодательную нашу власть. С Валентиной Матвиенко согласовала. Вся подготовительная часть закончилась и теперь только вперед, только к победе», — отметила Людмила Талабаева. Политик родилась и выросла в приморье Приморье. Край для неё родной, так как здесь прошло ее детство, живут ее родственники. «Мне бы очень хотелось, чтобы здесь людям жилось комфортно, чтобы они отсюда никуда не уезжали. Отдаленные территории — там всегда сложнее. Это округ, где накопилось много серьезных проблем и, в то же время, люди говорят о простых человеческих вещах: о чистой воде, люди говорят о том, чтобы было тепло в доме, чтобы были дрова, чтобы хорошо ходил общественный транспорт, чтобы у них были хорошие дороги, чтобы дети ходили в школы, детские сады. И мы должны пытаться им помочь и сделать так, чтобы задачи эти были решены», — рассказала Людмила Талабаева. Напомним, что предварительное голосование пройдёт с 24 по 30 мая.

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