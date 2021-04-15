На острове Русском во Владивостоке состоится историческое событие

17 апреля 2021 года военно-исторический клуб «Первый Дальневосточный фронт» при поддержке Управления по делам молодежи и связям с общественностью проведёт военно-историческую реконструкцию штурма Зееловских высот в апреле 1945 года.❗

Реконструкция пройдёт на Великокняжеской батарее на о. Русском, г. Владивосток. В программе мероприятия: 1. Выставка военной техники Красной армии от Музея исторической техники на Садгороде. 2. Выставка оружия, униформы и снаряжения противоборствующих сторон. 3. Медицинский пункт Красной армии. 4. Полевой лагерь Красной армии. 5. Немецкие оборонительные позиции. Начало мероприятия в 11:00, начало военно-исторической реконструкции: 13:00. Вход на мероприятие свободный. Организаторы приглашают всех желающих гостей и жителей города и края посетить мероприятие в качестве зрителей.

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