На острове Русском во Владивостоке состоится историческое событие

Реконструкция пройдёт на Великокняжеской батарее на о. Русском, г. Владивосток.
В программе мероприятия:
1. Выставка военной техники Красной армии от Музея исторической техники на Садгороде.
2. Выставка оружия, униформы и снаряжения противоборствующих сторон.
3. Медицинский пункт Красной армии.
4. Полевой лагерь Красной армии.
5. Немецкие оборонительные позиции.
Начало мероприятия в 11:00, начало военно-исторической реконструкции: 13:00.
Вход на мероприятие свободный. Организаторы приглашают всех желающих гостей и жителей города и края посетить мероприятие в качестве зрителей.