В Параде Победы во Владивостоке впервые покажут современную технику

В Параде Победы во Владивостоке впервые покажут современную технику
Сегодня, 10:37ОбществоФото: Восток-Медиа / Медиахолдинг1MiСтало известно, какая техника пройдет в составе механизированной колонны
40 таких машин начале апреля поступили на вооружение морской пехоты Тихоокеанского флота.

Во Владивостокском территориальном гарнизоне ведется подготовка военной техники к тренировкам механизированной части парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе Восточного военного округа.

В параде планируется задействовать 61 единицу военной техники. В составе механизированной колонны по улице Светланской во Владивостоке пройдут зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400 и «Оса», береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», современные бронетранспортёры БТР-82А, буксируемые гаубицы, бронеавтомобили «Тигр», машины технического обеспечения.

Кроме того, на параде в столице Приморья зрителям впервые покажут современную боевую машину пехоты БМП-3. 40 таких машин начале апреля поступили на вооружение морской пехоты Тихоокеанского флота.

Планируется, что 16 апреля в центре Владивостока пройдет первая ночная тренировка механизированной части парада Победы. Как сообщал «Золотой Рог», на время репетиций парада на центральных улицах города будут временно ограничены движение и парковка автотранспортных средств.

В этом году репетиции парада запланированы на 16, 20, 23, 26, 28, 30 апреля, 3 и 4 мая, а генеральная репетиция — на 7 мая. Парад Победы состоится 9 Мая.

Сюжеты:
Приморье
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