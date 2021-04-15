Во Владивостоке в ВДЦ «Океан» стартует пятая смена

По информации Минпросвещения России, участников конкурсного отбора Российского движения школьников объединит программа «Моя страна — моё будущее». Она включает два этапа: первый посвящён саморазвитию в области коммуникации и социализации, второй — это разработка проектов по направлениям «Экология», «Спорт», «Техно», «Культура», а также встречи с представителями РДШ.
Мероприятия программы «Восточный старт» приурочены к 60-летнему юбилею первого полёта человека в космос. Ребята будут заниматься в Центре подготовки юных космонавтов, посетят лекции по физике, биологии, математике, а также мастер-классы в технических лабораториях.
Программа туристско-краеведческой направленности пройдёт в дружине-флотилии «Парус». Её участники — победители и призёры военно-патриотических мероприятий, а также представители РДШ. На курсе «Моя история» они научатся создавать семейное древо, а также познакомятся с историей документов и музейных предметов. Второй образовательный курс будет работать по нескольким направлениям: «Агитбригада», «Художественная мастерская», «Медиа» и «Военно-патриотическое направление».
Традиционная для «Океана» программа «ПроСпорт» соберёт юных футболистов, баскетболистов, атлетов и пловцов.