Во Владивостоке в ВДЦ «Океан» стартует пятая смена

16 апреля во Всероссийском детском центре «Океан» начинается пятая смена 2021 года, во время которой состоятся несколько образовательных программ.

По информации Минпросвещения России, участников конкурсного отбора Российского движения школьников объединит программа «Моя страна — моё будущее». Она включает два этапа: первый посвящён саморазвитию в области коммуникации и социализации, второй — это разработка проектов по направлениям «Экология», «Спорт», «Техно», «Культура», а также встречи с представителями РДШ. Мероприятия программы «Восточный старт» приурочены к 60-летнему юбилею первого полёта человека в космос. Ребята будут заниматься в Центре подготовки юных космонавтов, посетят лекции по физике, биологии, математике, а также мастер-классы в технических лабораториях. Программа туристско-краеведческой направленности пройдёт в дружине-флотилии «Парус». Её участники — победители и призёры военно-патриотических мероприятий, а также представители РДШ. На курсе «Моя история» они научатся создавать семейное древо, а также познакомятся с историей документов и музейных предметов. Второй образовательный курс будет работать по нескольким направлениям: «Агитбригада», «Художественная мастерская», «Медиа» и «Военно-патриотическое направление». Традиционная для «Океана» программа «ПроСпорт» соберёт юных футболистов, баскетболистов, атлетов и пловцов.

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