Приморцев приглашают в Школу фермера

Приморцев приглашают в Школу фермера
Приморцев приглашают в Школу фермера
Вчера, 11:30ОбществоФото: 1MI
Жителям Приморья расскажут, как правильно вести фермерское хозяйства и разводить пчёл. Занятия пройдут бесплатно, в рамках проекта «Школа фермера».

По информации краевого правительства, обучение проводится по программе профессиональной переподготовки — специально, чтобы граждане могли освоить новый для себя вид деятельности, больше востребованный на рынке труда.

Граждане освоят методы ведения эффективного фермерского хозяйства, повысят уровень своей финансовой грамотности и получат новые компетенции в таких сферах агропрома, как молочное скотоводство и пчеловодство. Ученики будут получать не только теоретические знания, но и практические навыки. Их будут осваивать на известных в Приморье предприятиях и в фермерских хозяйствах.

«Школа фермера» начинает занятия 23 мая. Срок обучения в очно-заочном формате составляет 2-2,5 месяца. Обучение, проживание и питание бесплатные.

Заявки на обучение принимаются до 18 мая, подробности по телефону: +7 (924) 332-75-70.

Ранее сообщалось, что приморские аграрии в этом году планируют собрать свыше 27 тонн клубники. В 2020 году в крае было введено 1,3 гектара клубники, с которых собрали более 14 тонн ягоды. В этом году, как ожидается, урожай будет почти в два раза больше. Уже названа цена, по которой ягода будет реализована в торговые сети — до 650 рублей за 1 килограмм.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Приморьесельское хозяйство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: [email protected], [email protected]

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: [email protected]

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы