Приморцев приглашают в Школу фермера

По информации краевого правительства, обучение проводится по программе профессиональной переподготовки — специально, чтобы граждане могли освоить новый для себя вид деятельности, больше востребованный на рынке труда.
Граждане освоят методы ведения эффективного фермерского хозяйства, повысят уровень своей финансовой грамотности и получат новые компетенции в таких сферах агропрома, как молочное скотоводство и пчеловодство. Ученики будут получать не только теоретические знания, но и практические навыки. Их будут осваивать на известных в Приморье предприятиях и в фермерских хозяйствах.
«Школа фермера» начинает занятия 23 мая. Срок обучения в очно-заочном формате составляет 2-2,5 месяца. Обучение, проживание и питание бесплатные.
Заявки на обучение принимаются до 18 мая, подробности по телефону: +7 (924) 332-75-70.
Ранее сообщалось, что приморские аграрии в этом году планируют собрать свыше 27 тонн клубники. В 2020 году в крае было введено 1,3 гектара клубники, с которых собрали более 14 тонн ягоды. В этом году, как ожидается, урожай будет почти в два раза больше. Уже названа цена, по которой ягода будет реализована в торговые сети — до 650 рублей за 1 килограмм.