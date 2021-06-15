Большой проезд по большому городу

В центре города, на улице Алеутской, Шестаков увидел неприятные на внешний вид здания. Некоторые из них находятся в частной собственности и содержать их в достойном виде должны владельцы. Однако фасады нуждаются не в капитальном ремонте, а в профессиональной очистке и мойке. В ближайшее время специалисты администрации обсудят с собственниками необходимость проведения этих работ. Параллельно прорабатывается вопрос и более масштабного ремонта фасадов в историческом центре. Уже известно, что в перечень восстановления на это лето войдут 16 зданий.