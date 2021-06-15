Принять нельзя благоустроить: Константина Шестакова ужаснули пляжи Шаморы

Летний сезон наступил, а Шамора совершенно не готова принимать отдыхающих, уверен градоначальник. К такому выводу он пришел пройдя от первого пляжа около кафе «Круиз» и до гостинично-ресторанного комплекса «Альтаир».
Оказалось, что планы арендаторов по благоустройству, постройке открытых террас и доступности пляжей для маломобильных категорий граждан крайне далеки от воплощения в жизни. Шестаков напомнил, что летний сезон уже начался, однако арендаторы крайне медленно выполняют работы. Глава города указал на то, что до сих пор не закончен демонтаж кафе, беседок и прочих строений, которые были построены прямо на песке. Все еще установлено освещение и видеокамеры.
Отдельного упоминания удостоилась прибрежная полоса. За неубранность замечание получил начальник АТУ Советского района. В ближайшее время подчиненным Эдуарда Комирного предстоит благоустроить набережную: убрать мусор, привести в порядок брусчатку, обеспечить беспрепятственный проезд маломобильным гражданам, поставить туалеты и контейнеры для мусора, а также провести разъяснительную работу с арендаторами о необходимости соблюдать санитарные нормы.
Не остались без поручений и работники управления дорог и благоустройства. Им поручено заняться планированием восстановления моста на набережной. Один из последних тайфунов его разрушил. Чтобы обеспечить людям возможность прогулок в этом месте, арендаторам поручили установить настил из дерева.
На постройке деревянных террас на расстоянии 50 метров от моря с проходами между ними шириной в три метра благоустройство Шаморы не закончится. Уже в 2022 году начнется снос старых зданий с другой стороны пешеходного тротуара. Делать это собираются не сразу и постепенно, чтобы граждане могли наслаждаться отдыхом на пляже у моря, а не на стройплощадке.
Шестаков поторопил сотрудников мэрии и призвал их приложить все усилия, чтобы бухта Лазурная «вызывала одобрения, а не сочувствие». Арендаторов он призвал думать не только о деньгах и прибыли, но и о социальной составляющей. По словам и.о. мэра, детские площадки и спортивные зоны отлично подойдут, чтобы показать социальную ответственность бизнесменов.