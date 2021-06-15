Строгие правила: Интернет детям не игрушка, но, соблюдая меры безопасности, играть можно

Внимание, бдительность, доверие… Эти слова не сотрясение воздуха, а почти что панацея, уверены киберволонтеры. Не надо стоять над головой сына или дочери и читать им занудные лекции о том, как это опасно и вредно — Интернет. Дети все понимают и анализируют, и как они поверят в эти слова, если знают, что в них — только часть правды. Так что и мамам с папами надо вложить в свою голову: защищать ребенка следует не от Интернета, а от его уродливых проявлений. Защищать и научить защищаться самостоятельно. Поэтому запрещать пользоваться Интернетом нельзя, это влечет за собой только большую закрытость ребенка, обиду на родителей и так далее.