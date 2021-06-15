Во Владивостоке «Ростелеком» бесплатно разогнал интернет до 250 Мбит/с

«Ростелеком» увеличил во Владивостоке скорость интернета до 250 Мбит/с* для действующих абонентов, подключенных по технологии GPON. Стоимость услуг связи при этом осталась прежней. Новые клиенты могут подключить интернет со скоростью 250 Мбит/с и 300 Мбит/с по технологии GPON.

Фото: Ростелеком Бесплатное ускорение коснулось 24 тысяч текущих клиентов, проживающих в городе. Скорость доступа для действующих абонентов выросла в среднем в полтора-два раза без изменения тарифного плана и суммы ежемесячного платежа. Подключение на максимальной скорости доступно для жителей Владивостока в домах с сетью GPON. Эта технология предусматривает прокладку оптоволоконного кабеля до квартиры или частного дома абонента, гарантирует стабильную передачу данных и позволяет подключить неограниченное количество цифровых услуг. Например, можно одновременно пользоваться интернетом, смотреть видеосервис Wink, обучать детей на платформе «Ростелеком Лицей», контролировать безопасность жилья с помощью видеонаблюдения и сервиса «Умный дом». Для новых абонентов, подключающихся по технологии GPON, «Ростелеком» предлагает тарифный план, включающий доступ в интернет со скоростью 250 Мбит/с и «Интерактивное ТВ Wink». Стоимость предложения — 790 рублей в месяц. Интернет со скоростью 300 Мбит/с доступен клиентам на тарифе PRO за 990 рублей в месяц или в пакете с «Интерактивное ТВ Wink» за 1270 рублей в месяц. Также клиенты могут выбрать тарифы «Игровой» и «Облачный» со скоростью 300 Мбит/с за 1050 рублей в месяц или в пакете с «Интерактивное ТВ Wink» за 1350 рублей в месяц. «Игровой» предлагает уникальные игровые преимущества в популярных онлайн-играх от Wargaming, MY.GAMES и 4game. А тариф «Облачный» включает в себя безлимитное облачное хранилище Яндекс.Диск. «Многие владивостокцы по-прежнему продолжают работать из дома на удаленном или смешанном режиме, а дети закончили обучение в школах. Инициатива по ускорению доступа в интернет нацелена на повышение их комфорта и стала ответом на растущие потребности абонентов. В квартирах наших клиентов стабильно включены сразу несколько смартфонов, компьютеров, телевизоров, а у многих — устройства видеонаблюдения и датчики „Умного дома“. Инфраструктура „Ростелекома“ обладает прочным запасом пропускной способности и полностью готова к повышенным нагрузкам», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова. Узнать подробнее о наличии технической возможности, тарифах и условиях подключения можно на сайте компании https://primorye.rt.ru/ и по бесплатному номеру телефона 8 800 100 08 00. Специалисты отмечают, что ускорение проведено для тарифов от 100 Мбит/с. Конечная скорость интернета зависит от оборудования клиента.

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