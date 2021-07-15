Денежная клумба

«Никакого принуждения быть не может — всё исключительно на основе добровольности! Но, надо сказать, у нас целая очередь желающих формируется. Я сообщаю ребятам о начале записи в рембригады весной — и тут кто первый подаст заявление, тот и попадает в работники. Всего за лето мы организуем две смены рембригад, хотя в некоторых школах бывает и по три. Сейчас в связи с пандемией коронавируса у нас ограниченное число работников — всего по 10 человек в смене. Раньше набирали и по 25», — рассказала руководитель рембригад школы № 52 Анна Голубева.
Вокруг школы разбит настоящий сад с богатым цветником и множеством вишнёвых кустов. Лилейники и хосты — неприхотливые растения, но, как и любые клумбы, нуждаются в прополке. Этим и занимаются ребята, работающие на благоустройстве школы. Если погода не благоприятствует садовым работам, в кабинетах тоже всегда есть, чем заняться — старшеклассники переставляют парты и другую мебель в соответствии с нуждами текущего ремонта. Красить и белить им не приходится — это делают профессионалы. Школьники же могут отмывать поверхности перед покраской или наводить окончательный лоск после ремонта в классах и коридорах.
Работников рембригад кормят в школьной столовой: им полагается завтрак и обед. Что касается зарплаты — за 2 недели каждый из ребят зарабатывает около 4 тысяч рублей. В эту сумму входит и доплата от краевого центра занятости населения. Трудоустройство официальное, для многих старшеклассников запись в трудовой книжке о работе в рембригаде становится первой.
«И школе полезен наш труд, и нам это даёт возможность заработать», — констатировал один из работников рембригады школы № 52 Влад Иванин.
Он и его одноклассники бодро пропалывали грядки и не отказались сфотографироваться для газеты.