Олег Янчев: «Любую собаку можно воспитать»

О том, как воспитывать собаку «Золотой Рог» поговорил с главой федерации прикладных видов спорта в собаководстве и клубом служебного собаководства Приморского края Олегом Янчевым.
— Олег Владимирович, 2 июля был международный день собак. Как отметили?
— Вы знаете, это такой праздник — я отношусь к нему немного с предубеждением. Потому что он возник из ниоткуда, из ничего. Существует Всемирный день защиты домашних животных, ему много десятилетий, мы его чтим. А день собаки — мне не хочется, чтобы дискриминировали такое домашнее животное, как корова, лошадь, хомячок, морская свинка — вот когда у них будет тоже свой праздник, тогда мы ко Дню собак будем относится более лояльно и праздновать его.
Просто все эти праздники откуда-то возникают, а я не могу понять где фонтанируют эти идеи — откуда возникают эти праздники.
— Вы являетесь руководителем Федерации спортивно-прикладного собаководства в Приморье. Что это за организация и какую работу вы там проводите?
— Когда были внесены изменения в закон «Молодёжной политики и спорта» была создана федерация прикладных видов спорта в собаководстве. У собаководов появилась возможность заниматься не только служебной подготовкой собак, но прикладной — скоростное преодоление препятствий, ловля мяча, танцы с собаками, сопровождение человека под музыку.
Видов прикладных видов спорта в собаководстве очень много, и это направление очень популярно у большого количества людей, так как оно развивает особенности породы, даёт возможность человеку любого возраста, любого физического состояния заниматься, обучать собаку и учиться самому, а также принимать участие в различных мероприятиях.
— Но вы также возглавляете Клуб служебного собаководства Приморского края. В чём его особенность?
— Начиная с 1924 года в служебном собаководстве всё построено на специальную службу. Это курсы дрессировки, которые предназначены для розыска людей, наркотиков, взрывчатых веществ. Служебное собаководство заключает в себе те виды подготовки, которыми могут заниматься хорошо подготовленные кинологи, то есть эти занятия, можно сказать, для профессионалов.
— Как давно уже существуют клуб и федерация?
— Федерации прикладного собаководства восемь лет — она совсем юная, а клубу служебного собаководства — 53. Могу отметить, что результаты работы за эти годы просто колоссальные. Когда клуб служебного собаководства только начинал свою работу, в нём было 10 участников клуба и шесть пород собак. В данный момент в клубе состоят тысячи людей и 290 пород собак стоит на учёте.
В свою очередь федерация также начиналась с трёх человек, а сейчас в ней более 350 спортсменов-разрядников.
— А как вы считаете, откуда такой спрос? Почему к вам приходят люди?
— Люди со своими питомцами решают у нас самые разные задачи. Кто-то приходит учиться, чтобы лучше взаимодействовать с питомцем, кто-то готовится к выставке или прохождению службы, а кто-то стремится решить проблемы в воспитании собаки.
Кроме того, мы проводим специальные мероприятия, на которых люди могут получить консультацию по выращиванию и содержанию собак, в том числе и редких пород — у нас их 120 сейчас.
Стоит также отметить, что такие знания и информацию невозможно почерпнуть из интернета или где-то прочитать. Собаководам необходимо прийти к человеку, который обладает знаниями и опытом содержания собаки, а для этого мы приглашаем специалистов из разных уголков России и других стран. Учиться может любой желающий — в краевой клуб и федерацию могут прийти владельцы любых собак, мы научим и поможем всем, вне зависимости от породы и возраста.
— Расскажите, пожалуйста, могут ли у вас заниматься дети?
— У нас в крае, с помощью городской и краевой администрации, а именно департамента социально-значимых проектов, министерства молодёжной политики и спорта Приморья — был создан фонд «Юный спортсмен-кинолог». Этот фонд влился в очень интересное движение, которое было основано в 1933 году в СССР ещё — клуб юного собаковода.
Сейчас у нас при нашем учебном межрегиональном центре работают клубы по интересам. Не один клуб, а много молодёжных клубов по интересам, так что, пожалуйста, — милости просим. 2-36-22-32 — звоните по этому телефону, он не меняется уже несколько последних десятилетий, всегда можно получить любую интересующую информацию
— Откуда приезжают ребята на занятия? Какого возраста?
Дети приходят из самых разных школ и районов, причём не только Владивостока, но и из Находки, Кавалерово, Дальнегорска, Дальнереченска, Уссурийска, Артёма — ребята занимаются не так часто, но приезжают на основные сборы и занятия.
Наша задача, согласно поставленной программе, охватить детей школьного возраста — от 7 до 17 и плюс один.
— Чем ребята занимаются на занятиях?
— Наш учебный центр объединил не только Фонд юных спортсменов кинологов, но и школу по уходу за собаками — за их кожей, шерстью, школу дрессировки начальной и профессиональной. Очень много занятий проводится в области поведения собак в городе, на улице, в многоэтажных домах — этому сейчас необходимо уделять внимание, потому что огромное количество пород, которые требуют социализации и воспитания сразу после появления дома (это около трёх месяцев).
А наши детишки впитывают, как губки, лучшее от преподавателей, которые имеют 25-27 летний стаж занятий в кинологии. Это профессионалы, которые имеют не только кинологическое образование, но и педагогическое, экономическое, юридическое — здесь занимаются люди с детьми, которые любят своё дело, умеют общаться с детьми, проходят специальные тестирования, чтобы потом войти в аудиторию с нужными и грамотными знаниями и, самое главное, передать их детям. А для детей эти курсы абсолютно бесплатны.
— Другой вопрос. С какими проблемами сталкивается отечественное собаководство в Приморье, да и в России в целом?
— Вы знаете, в России нет контроля государства над воспроизводством домашних животных. Нет никаких законов о селекции и разведении животных, в этом и беда. Человек без образования, знаний, практики, который не имеет права этим заниматься, но очень хочет заработать, вяжет собак и получает жуткое недоразумение. В том числе и мошенники, которые под видом породистых собак продают людям метисов и даже дворняг. Им это выгодно: бесконтрольно разводить животных и ни перед кем не отвечать.
У нас много специалистов, которые могли бы своему региону помочь в этом вопросе, но нет рычагов воздействия, кроме общественности и зоозащиты. Мы пытались работать с краевой администрацией над законом о содержании животных, вносили предложения. Но это не по адресу, изменения должны произойти на федеральном уровне.
— А что можете сказать о растущем числе догхантеров и их поддержке со стороны некоторых граждан?
— В случае возникновения проблем с бездомными животными, я не советую браться за оружие и различные ядовитые приманки — отвечать придётся согласно уголовному кодексу. В случае, если вас окружают стаи собак, нужно немедленно звонить участковому. Как показывает опыт, собак высокого породного уровня, не выбрасывают на улицу. В основном проблемы во Владивостоке от жителей города, которые под видом породистых щенков продают метисов — они в щенячьем возрасте очень привлекательные, но ближе к году, превращаются в «нечто» — в семье заводили лабрадора, прошло время и оказалось, что это жёлтая овчарка. Не желая брать на себя ответственность в содержании и воспитании собаки, люди стараются от неё избавиться, что очень зря — метисы бывают большими друзьями. Считаю, что должен быть регламент, запрещающий бесконтрольное размножение домашних собак, как вида, без документов о происхождении, и состоянии здоровья щенка. Все домашние животные должны иметь крышу над головой.
Что касается собаководов, которые беспокоятся о том, как бы не стать жертвой догхантеров, есть один, годами проверенный способ — не выгуливать собак без поводков возле мест общего пользования.
— В завершение нашего интервью: что можете посоветовать собаководам?
— Приходите в клуб, на соревнования, на выставки — это позволит окунуться в атмосферу, познакомиться с кинологами, получить полную информацию о возможностях воспитания животных в вашем городе/регионе. Мы всему научим.