Олег Янчев: «Любую собаку можно воспитать»

— Вы знаете, это такой праздник — я отношусь к нему немного с предубеждением. Потому что он возник из ниоткуда, из ничего. Существует Всемирный день защиты домашних животных, ему много десятилетий, мы его чтим. А день собаки — мне не хочется, чтобы дискриминировали такое домашнее животное, как корова, лошадь, хомячок, морская свинка — вот когда у них будет тоже свой праздник, тогда мы ко Дню собак будем относится более лояльно и праздновать его.