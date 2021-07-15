Секреты любви от инсайдеров

О важности семьи для государства и о том, как построить счастливый брак не раз рассказывала Любовь Терендина, председатель комиссии по развитию гражданского общества, член Совета Общественной палаты Приморского края. С мужем они вскоре будут праздновать серебряную свадьбу, а сама Любовь — многодетная мама, воспитывает троих детей.
«Основа любого государства — семья. Основа любой семьи — её ценности и традиции. Женщина — хранительница очага, и это не громкие слова. Наша семья, как и многие другие семьи, пережила очень много бед, болезней, безденежья. Многое было, много было и хорошего. Самое главное — терпение и мудрость женщины. От неё нужно доверие, принятие и благодарность. От мужчины к женщине нужно понимание, забота и уважение. Если эти составляющие будут во взаимоотношениях, тогда семья проживёт любые штормы», — говорила в интервью местному изданию Любовь Терендина.
В прошлом году медали «За любовь и верность» получили семьи в восемнадцати муниципалитетах края. Награда учреждена Федеральным оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и верности. На одной стороне медали изображена ромашка — этот полевой цветок считается символом праздника, на другой — лики святых Петра и Февронии.
Чета Волковых.
Владимир Васильевич увидел еще совсем молодую девушку Раису в общежитии завода. Она тогда пришла в гости к брату. Влюбился сразу.
«Это было давно, 50 лет назад. Познакомились в рабочем общежитии. Я там жил, а она пришла к брату своему, вот там мы и познакомились, там же и свадьба у нас была», -рассказал о знакомстве с будущей супругой счастливый муж.
Прошло пятьдесят лет, и сегодня в семье Волковых двое детей, четверо внуков и двое правнуков. Всю свою жизнь Владимир Васильевич проработал на заводе, а супруга неустанно поддерживала его и помогала.
«Я сорок шесть лет отработал на заводе. Начинал со слесаря, потом бригадир, мастер, через 18 лет потихоньку стал директором компании. Потом вышел на пенсию. До сих пор я, конечно, работаю. Не работать тяжело. Счастье — это дом, дети, внуки, правнучки. Я счастлив, что у меня все это есть», — отметил Владимир Волков.
Чета Волковых поделилась секретом счастливой и долгой семейной жизни.
«Цените друг друга и считайтесь с мнением своей второй половинки. Но самое главное — любовь», — говорит семья Волковых.
Чета Буклеевых
Александр Буклеев рассказал, что встретил свою супругу Татьяну в школе, она училась в параллельном классе. После знакомства ходили на танцы, общались и вскоре женились. Свадьбу сыграли, когда им едва исполнилось девятнадцать. После школы Александр отправился работать на заводе.
«Я сорок лет отработал судоремнтником, — рассказал Александр.
«А я в торговле», — добавила супруга.
Семья у Буклеевых большая — две дочери, три внучки. В скором времени семья пополнится еще и правнучкой. Александр и Татьяна Буклеевы говорят, что главный секрет семейного счастья — терпеливость, верность и преданность.
Чета Юдиных
Владимир Юдин рассказал корреспонденту, что познакомился с будущей супругой Зинаидой еще в школе. Однажды к ним в класс перевели новенькую девушку и посадили к нему за парту. Правда на следующий день она от него отсела, но начало было положено. Вместе они уже больше сорока лет, с декабря 1980 года.
«Мы друг друга любим и это главная причина длительного брака. Что касается секрета счастливой семейной жизни, конечно, он есть, но он на то и секрет, чтобы никому его не рассказывать», — отметил Владимир Юдин.
Владимир Михайлович подчеркивает, что важную роль в их жизни играет спорт. Сам Владимир — чемпион Европы по гребле на каноэ, а его супруга — чемпион Советского союза по гребле на байдарке.
«Недавно мы отпраздновали рубиновую свадьбу — сорок лет вместе. Теперь вот готовимся к золотой. Мы никогда не ссоримся, я просто со всем соглашаюсь и делаю, что нужно. Трудное делаю сразу, невозможное чуть позже», — поделился счастливый муж.