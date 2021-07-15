Семейные символы бесконечности

После того, как Юлия и Евгений вышли из зала проведения торжественных церемоний, в него вошли другие пары, которые также 50 лет назад получали свое свидетельство о заключении брака. Вместе с ними, как на настоящую свадьбу, пришли друзья и родственники: дети, внуки и даже правнуки. Только вместо первого семейного документа им сегодня вручили медаль «За любовь и верность». Всего в этом году такую награду получили 12 пар-долгожителей.