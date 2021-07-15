Семейные символы бесконечности

«Золотой Рог» решил вместе с молодоженами пережить церемонию бракосочетания и узнать у семей со стажем секрет долгих отношений.
Восемь — бесконечность — любовь
Создать семью в праздник святых Петра и Февронии решила 21 пара Владивостока. Несмотря на то, что торжественные церемонии не проводятся по четвергам, в ЗАГСах столицы Дальнего Востока для молодоженов сделали исключение.
Так, в Первомайском дворце бракосочетания в этот день поженились Евгений и Юлия Никифоровы. Молодые люди уже шесть лет живут вместе душа в душу и поэтому решили скрепить себя узами брака.
«Люблю число 8, а здесь так совпало, что в этот день еще и отмечается такой праздник. Теперь будет традицией отмечать 8 июля двойной праздник — День семьи, любви и верности и годовщину нашей свадьбы», — рассказала девушка Юлия, которая несколько минут назад стала законной женой.
На самой церемонии девушка не могла сдержать слез счастья, а её жених крепко держал за руку и успокаивал.
У входа в ЗАГС было немноголюдно, поэтому молодожены смогли не торопясь сделать фотографии с друзьями и родственниками, а также отметить день бракосочетания игристыми напитками.
Не все золото, что блестит
После того, как Юлия и Евгений вышли из зала проведения торжественных церемоний, в него вошли другие пары, которые также 50 лет назад получали свое свидетельство о заключении брака. Вместе с ними, как на настоящую свадьбу, пришли друзья и родственники: дети, внуки и даже правнуки. Только вместо первого семейного документа им сегодня вручили медаль «За любовь и верность». Всего в этом году такую награду получили 12 пар-долгожителей.
Первая из этих пар — супруги Волковы. Владимир и Раиса учились вместе в профессиональном училище № 7 во Владивостоке, а познакомились в общежитии. Сегодня с ними была их большая дружная семья. У них две дочери, четверо внуков и уже растет две правнучки.
На вопрос, в чем секрет долгой семейной жизни, супруг Владимир Волков ответил четко и лаконично.
«Семья — это все. Я счастлив, что она у меня есть. Главное — это ценить друг друга и уважать мнение своей второй половины», — заявил он.
Следом награду получили Александр и Татьяна Буклеевы. В феврале они отмечали золотую 50-летнюю годовщину свадьбы. По словам мужа, в свою супругу он влюбился сразу. Понравилась с первого взгляда.
«Мы учились в параллельных классах, потом вместе ходили на танцы и в итоге поженились — нам тогда было всего 18 и 19 лет», — с улыбкой рассказывает Александр Буклеев.
Как говорят в один голос муж с женой, преданность и уважение друг к другу — самое важное, что бывает в семейной жизни.
«И, конечно, нужно уметь быть терпеливым», — добавила Татьяна Буклеева.