Тысячи приморцев путешествуют по региону на самолётах и вертолётах

В приморском минтрансе сообщили, что в настоящее время в крае действуют 13 маршрутов на авиаперевозки пассажиров. Регулярные рейсы выполняют компании «Аврора» и «Гранат» на самолётах DHC-6 и вертолёте Ми-8.
«Благодаря программе субсидирования из бюджета Приморского края цена авиабилетов остается доступной для населения. А сами авиамаршруты в отдаленные районы формируются и корректируются исходя из пожеланий жителей», — рассказали специалисты краевого минтранса.
Авиамаршруты Приморья:
— Терней — Светлая — Терней;
— Терней — Амгу — Терней;
— Терней — Единка — Терней;
— Владивосток — Кавалерово — Владивосток;
— Владивосток — Терней — Владивосток;
— Владивосток — Пластун — Владивосток;
— Владивосток — Дальнегорск — Владивосток;
— Владивосток — Преображение — Владивосток;
— Терней — Малая Кема — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Единка — Агзу — Единка — Усть-Соболевка — Максимовка — Амгу — Малая Кема — Терней;
— Терней — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Светлая — Единка — Самарга — Восток — Дальнереченск;
— Терней — Малая Кема — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Единка — Агзу — Единка — Усть-Соболевка — Максимовка — Амгу — Малая Кема — Терней;
— Дальнегорск — Светлая-Дальнегорск;
— Владивосток — Дальнереченск — Владивосток.
Отметим, что в регионе действует государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020–2027 годы.