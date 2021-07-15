Тысячи приморцев путешествуют по региону на самолётах и вертолётах

Благодаря программе бюджетного субсидирования авиаперелётов и доступной цене билетов, внутрикраевая авиация Приморского края перевезла более 16 тысяч пассажиров в 2021 году, сообщили в правительстве региона.

В приморском минтрансе сообщили, что в настоящее время в крае действуют 13 маршрутов на авиаперевозки пассажиров. Регулярные рейсы выполняют компании «Аврора» и «Гранат» на самолётах DHC-6 и вертолёте Ми-8. «Благодаря программе субсидирования из бюджета Приморского края цена авиабилетов остается доступной для населения. А сами авиамаршруты в отдаленные районы формируются и корректируются исходя из пожеланий жителей», — рассказали специалисты краевого минтранса. Авиамаршруты Приморья: — Терней — Светлая — Терней; — Терней — Амгу — Терней; — Терней — Единка — Терней; — Владивосток — Кавалерово — Владивосток; — Владивосток — Терней — Владивосток; — Владивосток — Пластун — Владивосток; — Владивосток — Дальнегорск — Владивосток; — Владивосток — Преображение — Владивосток; — Терней — Малая Кема — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Единка — Агзу — Единка — Усть-Соболевка — Максимовка — Амгу — Малая Кема — Терней; — Терней — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Светлая — Единка — Самарга — Восток — Дальнереченск; — Терней — Малая Кема — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Единка — Агзу — Единка — Усть-Соболевка — Максимовка — Амгу — Малая Кема — Терней; — Дальнегорск — Светлая-Дальнегорск; — Владивосток — Дальнереченск — Владивосток. Отметим, что в регионе действует государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020–2027 годы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter