Тысячи приморцев путешествуют по региону на самолётах и вертолётах

Тысячи приморцев путешествуют по региону на самолётах и вертолётах
Тысячи приморцев путешествуют по региону на самолётах и вертолётах
Сегодня, 16:59ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Благодаря программе бюджетного субсидирования авиаперелётов и доступной цене билетов, внутрикраевая авиация Приморского края перевезла более 16 тысяч пассажиров в 2021 году, сообщили в правительстве региона.

В приморском минтрансе сообщили, что в настоящее время в крае действуют 13 маршрутов на авиаперевозки пассажиров. Регулярные рейсы выполняют компании «Аврора» и «Гранат» на самолётах DHC-6 и вертолёте Ми-8.

«Благодаря программе субсидирования из бюджета Приморского края цена авиабилетов остается доступной для населения. А сами авиамаршруты в отдаленные районы формируются и корректируются исходя из пожеланий жителей», — рассказали специалисты краевого минтранса.

Авиамаршруты Приморья:

— Терней — Светлая — Терней;

— Терней — Амгу — Терней;

— Терней — Единка — Терней;

— Владивосток — Кавалерово — Владивосток;

— Владивосток — Терней — Владивосток;

— Владивосток — Пластун — Владивосток;

— Владивосток — Дальнегорск — Владивосток;

— Владивосток — Преображение — Владивосток;

— Терней — Малая Кема — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Единка — Агзу — Единка — Усть-Соболевка — Максимовка — Амгу — Малая Кема — Терней;

— Терней — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Светлая — Единка — Самарга — Восток — Дальнереченск;

— Терней — Малая Кема — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Единка — Агзу — Единка — Усть-Соболевка — Максимовка — Амгу — Малая Кема — Терней;

— Дальнегорск — Светлая-Дальнегорск;

— Владивосток — Дальнереченск — Владивосток.

Отметим, что в регионе действует государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
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