На демографической конференции в ДФО беседовали о плюсах переезда на Сахалин

Траектория развития» обсуждали, каким образом можно привлечь жителей России на Сахалин.
Члены заседания также рассматривали вопрос, как государство может содействовать добровольному переселению в Россию проживающих за рубежом соотечественников, пишут tia-ostrova.ru.
По словам Сергея Рязанцева, модератора сессии, члена-корреспондента РАН, руководителя института демографических исследований ФНИСЦ РАН, в РФ немного госпрограмм для решения проблем развития демографии и пополнения трудовых ресурсов. В частности, Рязанцев рассказал о программе повышения трудовой мобильности. Ее реализация в России началась в 2015 году. Программа направлена на поддержку переезда граждан в РФ, а также на оказание помощи в их обустройстве и адаптации.
В 2007 году началась реализация госпрограммы, которая нацелена на стимулирование добровольного переселения российских граждан из-за рубежа в Россию. Сергей Рязанцев упомянул, что все 11 дальневосточных регионов ДФО являются территориями приоритетного заселения в рамках данной программы.
Приезжающим россиянам полагаются субсидии на жилье и подъемные выплаты. Безработным гражданам назначаются пособия. По программе «Дальневосточный гектар» государство бесплатно выделяет земельные участки. Также жители ДФО могут приобрести льготное жилье по программе «Дальневосточная ипотека». Она предполагает оформление кредита на покупку дома или квартиры под 2% годовых. Это самая низкая процентная ставка в стране. С начала действия программы в дальневосточные регионы переехало на постоянное место жительства более 60 000 россиян.
Дмитрий Паршин поделился историей успешного переселения из Казахстана в город Артем Приморского края.
Переселенец отмечает, что Дальний Восток – замечательное место для проживания. Он живет здесь уже второй год. Каждый желающий может найти работу в регионе и жить, ни в чем себе не отказывая. Сам Дмитрий приехал сюда почти без средств. Он занял деньги, приобрел товар, снял в аренду помещение и открыл небольшой бизнес. Переселенец Паршин считает, что главное – ставить цель и достигать ее.