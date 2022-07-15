На демографической конференции в ДФО беседовали о плюсах переезда на Сахалин

Переселенец отмечает, что Дальний Восток – замечательное место для проживания. Он живет здесь уже второй год. Каждый желающий может найти работу в регионе и жить, ни в чем себе не отказывая. Сам Дмитрий приехал сюда почти без средств. Он занял деньги, приобрел товар, снял в аренду помещение и открыл небольшой бизнес. Переселенец Паршин считает, что главное – ставить цель и достигать ее.