Развитие социальной сферы – приоритет властей Артёмовского городского округа

«В ближайшие годы планируем расширение краевой дороги, которая проходит через Угловое. Есть соответствующее поручение губернатора, край готов помогать финансово. Наша задача – сформировать единый земельный участок, который бы позволил провести расширение этой трассы – в своё время много земли вдоль этой дороги отдано в частную собственность под различные объекты. Тем не менее, я надеюсь, что до конца 2022 года сформируем участок и определимся с источниками финансирования работ», – говорит Вячеслав Квон.