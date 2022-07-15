Развитие социальной сферы – приоритет властей Артёмовского городского округа

Развитие социальной сферы – приоритет властей Артёмовского городского округа

Развитие социальной сферы – приоритет властей Артёмовского городского округа

Сегодня, 19:22
Общество
Фото: пресс-служба Артёмовского городского округа
Позитивные изменения на территории муниципалитета отмечают наблюдатели. Благодаря этому городской округ становится привлекательным для проживания и привлечения инвестиций

Открытие в 2021 году новой взрослой поликлиники в Артёме стало хорошим примером сотрудничества муниципалитета и краевой власти в решении социальных вопросов городского округа. О том, какие ещё социально значимые объекты получат артёмовцы в ближайшее время, в интервью нашему изданию рассказал глава администрации Вячеслав Квон.

«В этом году отремонтируем или оденем в асфальт около двадцати километров дорог. Преобразим тридцать придомовых территорий и несколько общественных пространств. Реализуем вторую очередь Детского парка, завершим реконструкцию малого футбольного поля на стадионе «Угольщик», – отмечает глава Артёма.

Вячеслав Квон подчёркивает, что городской округ участвует в государственных и краевых программах, взаимодействует с краевым правительством.

«В ближайшие годы планируем расширение краевой дороги, которая проходит через Угловое. Есть соответствующее поручение губернатора, край готов помогать финансово. Наша задача – сформировать единый земельный участок, который бы позволил провести расширение этой трассы – в своё время много земли вдоль этой дороги отдано в частную собственность под различные объекты. Тем не менее, я надеюсь, что до конца 2022 года сформируем участок и определимся с источниками финансирования работ», – говорит Вячеслав Квон.

Ещё одна важная задача на ближайшие годы, по его словам, – заасфальтировать дорогу от микрорайона Глобус к Синей сопке. Проект стоимостью 500 миллионов рублей уже прошёл госэкспертизу, сейчас в администрации Артёмовского городского округа заняты поиском источников финансирования.

Вячеслав Квон отмечает, что непростая ситуация в экономике приводит к тому, что некоторые материалы дорожают в процессе стройки, однако существуют понятные механизмы корректировки проекта.

«Мы ещё в конце прошлого года столкнулись с ростом стоимости металла, поэтому, например, итоговая стоимость строительства детского сада и моста увеличилась по сравнению с первоначальной. Да, по каким-то объектам могут немного меняться сроки, но ни один строящийся объект в городском округе сегодня не заморожен», - подчёркивает глава Артёма.

Сюжеты:
Приморский край
Артём
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru, mushinskaya@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы