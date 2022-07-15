Развитие социальной сферы – приоритет властей Артёмовского городского округа

Открытие в 2021 году новой взрослой поликлиники в Артёме стало хорошим примером сотрудничества муниципалитета и краевой власти в решении социальных вопросов городского округа. О том, какие ещё социально значимые объекты получат артёмовцы в ближайшее время, в интервью нашему изданию рассказал глава администрации Вячеслав Квон.
«В этом году отремонтируем или оденем в асфальт около двадцати километров дорог. Преобразим тридцать придомовых территорий и несколько общественных пространств. Реализуем вторую очередь Детского парка, завершим реконструкцию малого футбольного поля на стадионе «Угольщик», – отмечает глава Артёма.
Вячеслав Квон подчёркивает, что городской округ участвует в государственных и краевых программах, взаимодействует с краевым правительством.
«В ближайшие годы планируем расширение краевой дороги, которая проходит через Угловое. Есть соответствующее поручение губернатора, край готов помогать финансово. Наша задача – сформировать единый земельный участок, который бы позволил провести расширение этой трассы – в своё время много земли вдоль этой дороги отдано в частную собственность под различные объекты. Тем не менее, я надеюсь, что до конца 2022 года сформируем участок и определимся с источниками финансирования работ», – говорит Вячеслав Квон.
Ещё одна важная задача на ближайшие годы, по его словам, – заасфальтировать дорогу от микрорайона Глобус к Синей сопке. Проект стоимостью 500 миллионов рублей уже прошёл госэкспертизу, сейчас в администрации Артёмовского городского округа заняты поиском источников финансирования.
Вячеслав Квон отмечает, что непростая ситуация в экономике приводит к тому, что некоторые материалы дорожают в процессе стройки, однако существуют понятные механизмы корректировки проекта.
«Мы ещё в конце прошлого года столкнулись с ростом стоимости металла, поэтому, например, итоговая стоимость строительства детского сада и моста увеличилась по сравнению с первоначальной. Да, по каким-то объектам могут немного меняться сроки, но ни один строящийся объект в городском округе сегодня не заморожен», - подчёркивает глава Артёма.