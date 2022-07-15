Стартовавшая в Якутска конференция по развитию ДФО и Арктики завершена

14 июля завершилась VII Всероссийская конференция “Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики”. Её первый этап прошел в Якутии 23-24 июня. В двух этапах мероприятия участвовали более 1000 человек.

Итоговая пленарная сессия объединила представителей регионов, участвующих в федеральной программе “Репродуктивное здоровье”, институтов развития, экспертов и др. Первый заместитель генерального директора по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева назвала демографические проекты вопросом нацбезопасности. Зимой 2022 года Кабмин провел сессию “Как обеспечить рост населения на Дальнем Востоке”. На ней были обозначены стратегические инициативы по ускоренному развитию Дальнего Востока. Это проекты по увеличению продолжительности жизни, рождаемости, повышению привлекательности региона для трудовых переселенцев и по другим направлениям, пишет yk24.ru. На прошедшей в текущем году конференции демографические вопросы обсуждались комплексно. При этом были затронуты тематики не только прямо, но и косвенно влияющие на демографию. Это и образование, и молодежная политика, и улучшение условий проживания, и другие. Нургалиева заявила, что проблемы демографии требуют системного подхода. В качестве приоритетов в демографической политике Дальнего Востока на форуме “Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики” названы: поддержка рождаемости и многодетных семей, снижение смертности, усовершенствование программ репродуктивного здоровья и образовательной, а также трудовой миграции.

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