Из-за холодного лета отпуск россиянам обошелся дороже

Специалисты опросили сотрудников 100 российских компаний (с оборотом от 100 млн руб. в год) и выяснили, что 17% из тех работников, которые уйдут в отпуск в августе - сентябре 2019 г., решили увеличить заложенный на него бюджет. Больше половины из них (57%) изменили место запланированного отдыха из-за холодной погоды. Подавляющее большинство этих респондентов планировали провести отпуск на дачном участке или в черте города. Решение об увеличении бюджета принято для покупки тура на российское побережье или за границу. Треть (34%) опрошенных увеличили длительность самой поездки. Еще 6% признались, что они решили забронировать более дорогое жилье и оставить чуть большую сумму на развлечения. Еще 3% за это время обзавелись парой, что стало причиной увеличения трат на поездку.