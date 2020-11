Новый вид оленей обнаружен в Приморье

Новый для фауны России вид оленей описан с территории национального парка "Земля леопарда"

Новый для фауны России вид оленей описан с территории национального парка «Земля леопарда». На южном участке национального парка «Земля леопарда» (Хасанский район Приморского края) фотоловушки зарегистрировали водяного оленя (Hydropotes inermis). Этот вид впервые отмечен для фауны России и в границах бывшего СССР. Если общий список фауны млекопитающих России включал 326 видов, то водяной олень войдет 327 видом и 8 видом в семействе Cervidae. Обнаружение ранее не встречавшихся в нашей стране копытных стало первым подобным событием в 21 веке. «Впервые я увидел этого странного оленя в 1996 году на устье реки Хан недалеко от Сеула. Очень похож на косулю, но вместо рогов у самцов длинные клыки как у кабарги. - комментирует заместитель директора по науке ФГБУ «Земля леопарда» Юрий Дарман, кандидат биологических наук, Заслуженный эколог России, - В то время во всей Южной Корее насчитывалось не больше 30 тысяч водяных оленей. Каково же было мое удивление, когда я узнал водяного оленя на изображении с фотоловушки в нацпарке «Земля леопарда»! Поездка в соседнюю провинцию Дзилинь подтвердила предположение о естественном расселении этого вида на север за пределы исторического ареала. Заместитель директора Хуньчуньского заповедника Гао Дабин предоставил фотографии необычных клыкастых самцов, сбитых машинами непосредственно после перехода через реку Тумен (Туманная) из КНДР в КНР. Китайские коллеги считали водяного оленя «странной» кабаргой, тем более что на их языке оба вида обозначают сходным иероглифом. Осмотр погибших животных подтвердил, что это именно водяные олени, а значит, этот вид уже стал постоянным обитателем низовьев реки Туманная на стыке границ Северной Кореи, Китая и России. «По сведениям опрошенных пограничников, необычного оленя, которого они называли «болотной кабаргой», начали отмечать на юге Хасанского района с 2015 г. - рассказывает Виктор Сторожук, старший инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда», - Но никто не предполагал, что это водяной олень, совершенно новый для России вид копытных. Теперь наша задача детально изучить его распространение и предпочитаемые места обитания, оценить численность и взаимоотношения с косулей и пятнистым оленем. И конечно понять – как появление нового объекта питания скажется на популяции дальневосточного леопарда». В проанализированных списках териофауны России и СССР этот вид ни разу отмечен не был, начиная с экспедиций Н.М. Пржевальского. Таким образом, можно считать водяного оленя новым видом в фауне России. Если общий список фауны млекопитающих России включал 326 видов (Млекопитающие России, 2017) то водяной олень войдет 327 видом и 8 видом в семействе Cervidae. «Возможно, что на распространение этих копытных к северу оказывают влияние климатические изменения, снижение количества снежного покрова зимой, – отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Не исключено также, что мы являемся свидетелями изменения биологии и экологии вида вследствие увеличения его численности, распространения этого вида оленя в ранее несвойственные ему места обитания». Научный отдел ФГБУ «Земля леопарда» благодарит редакцию журнала «Заповедная наука» (Nature Conservation Research) за оперативную публикацию сообщения об уникальной находке - http://ncr-journal.bear-land.org/article/234. Газета "Золотой Рог", Владивосток

