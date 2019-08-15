Первый русский соколиный центр откроется на Камчатке

Строительство соколиных центров в России может быть поддержано ОАЭ. В настоящий момент ожидается подписание соответствующих российско-эмиратских двусторонних соглашений. Также тема международного сотрудничества по вопросам сохранения и восстановления популяции птиц соколиных пород будет поднята на научных дискуссиях в рамках ключевых мероприятий Фонда Росконгресс, в том числе на Восточном экономическом форуме, который состоится 4–6 сентября 2019 года.