Первый русский соколиный центр откроется на Камчатке

Центр станет пилотным проектом в рамках программы восстановления популяции редких птиц в регионах нашей страны. Проект сопровождается инвестиционным подразделением Фонда Росконгресс. Центр на Камчатке объединит лучший международный опыт по репродукции птиц редких пород, в том числе методики российско-киргизского соколиного питомника «Мурас». В начале августа группа экспертов Санкт-Петербургского союза ученых посетила питомник с целью изучения опыта разведения птиц соколиных пород. «Применяемые в центре „Мурас“ уникальные методики могут составить основу для создания комплексной программы восстановления популяции птиц соколиных пород в нашей стране, заметно пострадавшей в последние десятилетия от нелегального вывоза птиц за рубеж», – отметил почетный председатель правления Санкт-Петербургского союза ученых Лев Боркин. Ранее в «Мурас» с рабочим визитом приезжал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Руководство Центра представило главе Минприроды России передовые технологии в области репродукции и восстановления популяции птиц семейства соколиных. Строительство соколиных центров в России может быть поддержано ОАЭ. В настоящий момент ожидается подписание соответствующих российско-эмиратских двусторонних соглашений. Также тема международного сотрудничества по вопросам сохранения и восстановления популяции птиц соколиных пород будет поднята на научных дискуссиях в рамках ключевых мероприятий Фонда Росконгресс, в том числе на Восточном экономическом форуме, который состоится 4–6 сентября 2019 года. Восстановление популяций диких птиц и животных в естественной среде является важной составляющей сохранения природы и повышения туристической привлекательности регионов, а также способствует росту инвестиций в национальную экономику. Газета "Золотой Рог", Владивосток

