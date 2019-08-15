Первый русский соколиный центр откроется на Камчатке

Первый русский соколиный центр откроется на Камчатке

15 августа 2019, 10:15
Общество
Центр станет пилотным проектом в рамках программы восстановления популяции редких птиц в регионах нашей страны

Центр станет пилотным проектом в рамках программы восстановления популяции редких птиц в регионах нашей страны.

Проект сопровождается инвестиционным подразделением Фонда Росконгресс.

Центр на Камчатке объединит лучший международный опыт по репродукции птиц редких пород, в том числе методики российско-киргизского соколиного питомника «Мурас». В начале августа группа экспертов Санкт-Петербургского союза ученых посетила питомник с целью изучения опыта разведения птиц соколиных пород.

«Применяемые в центре „Мурас“ уникальные методики могут составить основу для создания комплексной программы восстановления популяции птиц соколиных пород в нашей стране, заметно пострадавшей в последние десятилетия от нелегального вывоза птиц за рубеж», – отметил почетный председатель правления Санкт-Петербургского союза ученых Лев Боркин.

Ранее в «Мурас» с рабочим визитом приезжал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Руководство Центра представило главе Минприроды России передовые технологии в области репродукции и восстановления популяции птиц семейства соколиных.

Строительство соколиных центров в России может быть поддержано ОАЭ. В настоящий момент ожидается подписание соответствующих российско-эмиратских двусторонних соглашений. Также тема международного сотрудничества по вопросам сохранения и восстановления популяции птиц соколиных пород будет поднята на научных дискуссиях в рамках ключевых мероприятий Фонда Росконгресс, в том числе на Восточном экономическом форуме, который состоится 4–6 сентября 2019 года.

Восстановление популяций диких птиц и животных в естественной среде является важной составляющей сохранения природы и повышения туристической привлекательности регионов, а также способствует росту инвестиций в национальную экономику.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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