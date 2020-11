Стали известны зарплатные амбиции жителей Владивостока

Владивостокцы хотят денег чуть больше, чем хабаровчане

Владивостокцы хотят денег чуть больше, чем хабаровчане Жители России оценили справедливый уровень оплаты труда в 66 тыс. рублей в месяц, сообщает принадлежащее РБК со ссылкой на данные опроса. Опрос приводился в 39 городах, из них, самый высокий уровень справедливой зарплаты назвали жители Москвы – 99 тыс. рублей, Санкт-Петербурга и Владивостока – 77 тыс. рублей, а также Хабаровска – 75 тыс. рублей. Самый маленький размер справедливой зарплаты назвали опрошенные из Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани (в средней 58 тыс. рублей), Волгограда и Ярославля (59 тыс. рублей). Отмечается, что везде, помимо столицы, оценка справедливой оплаты труда выше, чем реальная заработная плата. Самый высокий разрыв (почти в 50%) отмечается в Махачкале, Ульяновске, Грозном и Севастополе. Согласно имеющимся данным, мужчины считают достойной зарплату в 68,6 тыс. руб., женщины — в 64,2 тыс. руб. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

