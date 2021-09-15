Дальневосточный гектар посвятили Спорительнице хлебов

Дальневосточный гектар посвятили Спорительнице хлебов
Дальневосточный гектар посвятили Спорительнице хлебов
Сегодня, 13:35ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Жители села Котиково Вяземского района Хабаровского края приняли участие в программе «Дальневосточный гектар», чтобы открыть у себя православный храм. Здесь уже проводятся богослужения — верующие обустраивают территорию и планируют завершить отделку здания.

— У нас в селе не было храма. Приходилось ездить в церковь Николая Чудотворца, а это 25 километров. Когда приняли решение сделать храм у себя, в селе Котиково, долго не могли получить землю. Но потом стартовал «гектар» и удалось взять участок со старой постройкой. Тут и было решено открыть храм, ведь место находится почти в центре поселка, — рассказала представителю Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики получатель бесплатного участка Галина Федоренко.

По ее словам, за обустройство взялись всем миром — отремонтировали стены, возвели новую крышу и купол, провели электричество. Внутри установили алтарь, иконостас, жертвенник. В настоящее время в храме проводятся регулярные богослужения и некоторые обряды — крещение, причастие, литургия. Кроме того, из удаленных церквей приезжает крестный ход по большим праздникам.

— Меня вдохновляет, что удалось так просто решить вопрос получения земли. Теперь у нас есть храм — его посвятили иконе Божьей Матери «Спорительница хлебов». Ведь мы все трудимся на земле. Более того, мы расширили свое домашнее хозяйство — дальневосточный гектар взял и мой муж. Собираемся заниматься овощеводством, — поделилась Галина.

Храмовому «гектару» уже больше трех лет. В соответствии с законом деятельность на участке была задекларирована, а к завершению пятилетнего срока пользования участком Галина планирует получить землю в собственность и передать Хабаровской епархии Русской православной церкви.

Отметим, за время действия программы «Дальневосточный гектар» земельные участки в ДФО взяли 95,4 тысячи человек. Общая площадь предоставленных земельных участков превысила 65,9 тысячи гектаров. Наибольшим спросом у участников программы пользуется земля в Приморье — здесь бесплатные наделы получили 24,7 тысячи человек. На втором месте — Республика Саха (Якутия). Тройку лидеров замыкает Хабаровский край — 13,3 тысячи человек.

Люди берут землю для строительства личного жилья — 42%, занятия сельскохозяйственной деятельностью — 36%, реализации проектов в туристической отрасли — 7%. 10% получателей взяли землю, чтобы открыть магазины, кафе, технические центры, а 5% выбрали для себя прочие виды деятельности, среди которых экологическая, научная, образовательная и другие.

Сюжеты:
Приморье
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