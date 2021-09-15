Олегу Кожемяко подарили медведя в детском саду

Олегу Кожемяко подарили медведя в детском саду
Олегу Кожемяко подарили медведя в детском саду
Сегодня, 10:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Глава Приморского края Олег Кожемяко побывал в новом детском саду №7 Дальнереченска. Современное дошкольное учреждение построили в 2020 году, в том числе и по нацпроекту «Демография».

Чтобы «вырос» новый детский сад в Дальнереченске потребовалось 7 лет. Теперь на трех этажах современного дошкольного учреждения удобно разместились хореографический и музыкальные залы, комнаты с развивающими играми. В детсад ходят более 250 детей, работают 2 группы для детей раннего возраста от полутора до трех лет.

От воспитанников детского сада глава Приморья Олег Кожемяко получил самодельного медведя. Губернатор, в свою очередь, пообещал подарить детям книги Владимира Арсеньева, где рассказывается, как тот встретился с символом Приморья — тигром.

Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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детинацпроектПриморьеОлег КожемякоДальнереченск
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