Приморцев обучают уходу за пожилыми людьми

«Это связано с тем, что социальные работники – люди мобильные. Учеба происходит во время рабочего дня. Если по графику сотрудник должен быть у пенсионера дома, то он может воспользоваться записью занятий в любое удобное для себя время», — объяснили в краевом министерстве труда.