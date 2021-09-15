Приморцев обучают уходу за пожилыми людьми

В программу обучения входят основы медицинских хнаний по уходу за пожилыми людьми. Психологи изучают аспекты социально-медицинской реабилитации, заведующие отделений ПЦСОН слушают лекции по долговременному уходу.
Очно занятия посещают лишь 20 человек. Остальные выбрали для себя удаленную или заочную методику обучения.
«Это связано с тем, что социальные работники – люди мобильные. Учеба происходит во время рабочего дня. Если по графику сотрудник должен быть у пенсионера дома, то он может воспользоваться записью занятий в любое удобное для себя время», — объяснили в краевом министерстве труда.
Ранее, в 2019 году, НКО «Геронтология» проводила обучение на базе Седанкинского дома-интерната для более, чем 80 профильных специалистов.
По словам глав ведомства Светланы Красицкой, социальные работники ближе всего к пожилым людям. Поэтому им важно иметь необходимые базовые знания и навыки по работе с пожилыми людьми.
Напомним, в регионе действует государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.